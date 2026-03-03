Irán: Qatar no confirma ataques contra Irán

Consultado por la BBC en Doha, Majed al-Ansari, portavoz del ministerio del Exterior, se atribuyó la responsabilidad únicamente del derribo de aviones iraníes que, según él, se habían extraviado en el espacio aéreo catarí y fueron impactados en el cielo "sobre el Golfo".

"Los pilotos fueron informados" de la violación fronteriza, y las reglas de combate "se siguieron al pie de la letra", declaró.

El portavoz, consultado sobre el asunto durante una rueda de prensa con medios internacionales en Doha, añadió que aún no se conoce el destino de los pilotos iraníes de los cazas "derribados".

Sobre la posibilidad de que el emirato pudiera tomar represalias directas contra territorio iraní en un futuro próximo, simplemente respondió que "nuestros líderes tienen todas las opciones sobre la mesa".

El vocero enfatizó que a Teherán se le había dicho "muy claramente" que cualquier ataque continuo contra territorio qatarí "no puede quedar sin respuesta". (ANSA)