Irán realiza ejercicios con misiles en varias ciudades: medios estatales

DUBAI, 22 dic (Reuters) -

Irán realizó simulacros de misiles en varias ciudades el lunes, informaron medios estatales, citando fuentes no identificadas y testigos, en lo que fue el segundo ejercicio de este tipo reportado en un mes.

NBC News informó el sábado de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, iba a informar al presidente estadounidense, Donald Trump, de que cualquier expansión del programa de misiles balísticos de Irán supone una amenaza que podría requerir una acción rápida.

Las potencias occidentales consideran el arsenal de misiles balísticos de Irán tanto una amenaza militar convencional para la estabilidad de Oriente Medio como un posible mecanismo vector de armas nucleares en caso de que Teherán las desarrolle. Irán niega cualquier intención de construir bombas atómicas.

El canal en Telegram de la radiotelevisión pública iraní y el semioficial Nournews publicaron videos de lo que parecían lanzamientos de misiles, sin especificar el lugar.

Sin embargo, los medios dijeron que los lanzamientos tuvieron lugar desde la capital, Teherán, y las ciudades de Isfahán y Mashhad. Reuters no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de los videos.

Más tarde el lunes, los medios de comunicación estatales citaron "fuentes informadas" que negaban que se hubieran probado misiles y afirmaban que las imágenes difundidas eran de "aviones a gran altitud". No se proporcionó ninguna aclaración sobre los informes contradictorios.

La NBC informó que a los funcionarios israelíes les preocupa que Irán esté reconstituyendo los centros de enriquecimiento nuclear que Estados Unidos bombardeó en junio, y se estaban preparando para informar a Trump de las opciones de atacar de nuevo el programa de misiles.

La armada de élite de la Guardia Revolucionaria iraní realizó este mes un ejercicio de dos días destinado a contrarrestar amenazas extranjeras, disparando misiles balísticos y de crucero contra objetivos simulados en el golfo Pérsico.

(Reporte de Elwely Elwelly; editado en español por Manuel Farías)