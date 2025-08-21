Irán realiza ejercicios militares tras las grandes pérdidas sufridas en la guerra con Israel

DUBÁI, 21 ago (Reuters) -

Irán inició el jueves sus primeras maniobras militares en solitario desde su guerra de junio con Israel, según informaron los medios estatales, en un intento de reafirmar una imagen de fortaleza tras sufrir graves pérdidas.

Unidades navales de las fuerzas armadas regulares iraníes dispararon misiles y aviones no tripulados contra objetivos en aguas abiertas del océano Índico en el marco del simulacro "1404", informó la televisión estatal. "Estos simulacros tienen lugar alrededor de un mes después del simulacro de Irán y Rusia bajo el nombre de Casarex 2025 que tuvo lugar en aguas del norte de Irán (mar Caspio). Los simulacros Poderío Sostenible (...) se realizan en aguas del sur de Irán", dijo la televisión estatal.

Israel atacó a Irán en una guerra aérea de 12 días a la que Estados Unidos se unió brevemente, bombardeando instalaciones nucleares clave y matando a altos mandos militares y científicos nucleares.

Israel destruyó gran parte de las defensas aéreas de Irán durante la guerra y se cree que gran parte de su arsenal de armas balísticas resultó dañado por los ataques israelíes.

Desde entonces, la República Islámica ha dicho que está preparada para contrarrestar cualquier ataque futuro.

"Cualquier nueva aventura del enemigo será enfrentada con un fuerte golpe", dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado el jueves.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con atacar de nuevo a Irán si reactiva las instalaciones nucleares, incluidas las plantas de enriquecimiento de uranio.

Teherán suspendió las negociaciones con Washington destinadas a frenar las ambiciones nucleares del país tras los ataques aéreos israelíes y estadounidenses. Irán niega cualquier intención de desarrollar bombas atómicas.

Irán cree que aún no ha llegado el momento de entablar conversaciones nucleares "efectivas" con Estados Unidos, declaró el miércoles su principal diplomático, aunque Teherán no cortaría por completo la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU. (Información de Elwely Elwelly; edición de Michael Georgy y Mark Heinrich; editado en español por Irene Martínez)