Irán recalca que es posible reactivar el acuerdo nuclear de 2015 si EEUU cumple todas las cláusulas

Destaca "buenos progresos" durante las últimas tres semanas de conversaciones en Viena

MADRID, 31 Ene. 2022 (Europa Press) -

El Gobierno de Irán ha subrayado este lunes que puede haber un pacto para la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 si Estados Unidos acepta que debe cumplir todas sus cláusulas y retira las sanciones impuestas desde 2018 contra Teherán.

"Las negociaciones han logrado buenos progresos durante las últimas tres semanas. Ha habido algo de lentitud debido a que la otra parte no ha tomado decisiones y no ha mostrado iniciativas", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé.

Así, ha recalcado que la delegación negociadora iraní fundamenta sus posturas en un "consenso nacional" y las "capacidades internas" sobre el tema, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Las conversaciones para el retorno de Estados Unidos al acuerdo y para que Irán volviera al respeto de sus compromisos se reactivaron el 29 de noviembre en Viena tras la suspensión de los contactos antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Irán, en las que se impuso el ultraconservador Ebrahim Raisi.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.