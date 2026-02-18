Irán repara y fortifica instalaciones mientras sube la tensión con EE. UU.: imágenes satelitales

Por Marine Delrue

18 feb (Reuters) - Imágenes satelitales mostraron que Irán construyó recientemente un escudo de hormigón sobre una nueva instalación en un emplazamiento militar sensible y lo ha cubierto con tierra, según los expertos, avanzando en las obras en un lugar que fue bombardeado por Israel en 2024, en un contexto de tensión con Estados Unidos. También muestran que Irán ha soterrado las entradas de los túneles en una instalación nuclear bombardeada por Estados Unidos durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán el año pasado, ha fortificado las entradas de los túneles cerca de otra y ha reparado las bases de misiles alcanzadas en el conflicto.

Las imágenes ofrecen una visión de las actividades iraníes en algunos de los emplazamientos que se encuentran en el centro de la tensión con Israel y Estados Unidos, en momentos en que Washington intenta negociar un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear y amenaza con una acción militar si las conversaciones fracasan.

A unos 30 kilómetros al sureste de Teherán, el complejo de Parchin es uno de los emplazamientos militares más sensibles de Irán. Los servicios de inteligencia occidentales han sugerido que Teherán llevó a cabo allí pruebas relacionadas con detonaciones de bombas nucleares hace más de dos décadas.

Irán siempre ha negado que esté buscando armas atómicas.

Según se informa, Israel atacó Parchin en octubre de 2024.

Las imágenes satelitales tomadas antes y después de ese ataque muestran daños extensos en un edificio rectangular en Parchin, y una aparente reconstrucción el 6 de noviembre de 2024.

Las imágenes del 12 de octubre de 2025 muestran el desarrollo del emplazamiento, con el esqueleto de una nueva estructura visible y dos estructuras más pequeñas adyacentes a ella. El progreso es evidente en las imágenes del 14 de noviembre, en las que se aprecia lo que parece ser un techo metálico que cubre la gran estructura.

Sin embargo, las imágenes del 13 de diciembre muestran la instalación parcialmente cubierta. Para el 16 de febrero, ya no se ve nada, oculta por lo que los expertos dicen que es una estructura de hormigón. Otras instalaciones en las que se observaron cambios fueron el complejo de Isfahán, una de las tres plantas iraníes de enriquecimiento de uranio, y las entradas a un complejo de túneles bajo una montaña a unos 2 kilómetros de Natanz, que alberga las otras dos plantas de enriquecimiento de uranio de Irán. También la base de misiles del sur de Shiraz, una de las 25 capaces de lanzar misiles balísticos de medio alcance, y la de Qom.

(Información adicional de Milan Pavicic; redacción de Tom Perry; edición de Kevin Liffey; edición en español de Daniela Desantis)