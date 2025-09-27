Irán retira a sus embajadores en Francia, Alemania y Reino Unido antes de sanciones nucleares de ONU

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán retiró el sábado a sus embajadores en Francia, Alemania y Reino Unido antes de la reimposición de las sanciones de Naciones Unidas sobre su programa nuclear.

Los tres países europeos habían impulsado lo que los diplomáticos denominan sanciones de "snapback" a la República Islámica por no cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica y no mantener conversaciones directas con Estados Unidos.

La agencia noticiosa estatal iraní, IRNA, reportó la medida añadiendo que los embajadores serían retirados para consultas.

Está previsto que las sanciones se reanuden a las 0000 GMT del domingo.

La medida congelará de nuevo los activos iraníes en el extranjero, suspenderá los acuerdos armamentísticos con Teherán y penalizará cualquier avance del programa de misiles balísticos del país, entre otras cosas.

Vahdat informó desde Teherán, Irán. El periodista de The Associated Press Nasser Karimi en Teherán contribuyó a este despacho.

The Associated Press recibe apoyo para la cobertura de seguridad nuclear de la Carnegie Corporation de Nueva York y la Outrider Foundation. AP es el único responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.