Irán retira a sus embajadores en Francia, Alemania y Reino Unido antes de sanciones nucleares de ONU

Vahid Salemi - AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán retiró el sábado a sus embajadores en Francia, Alemania y Reino Unido antes de la reimposición de las sanciones de Naciones Unidas sobre su programa nuclear.

Los tres países europeos habían impulsado lo que los diplomáticos denominan sanciones de "snapback" a la República Islámica por no cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica y no mantener conversaciones directas con Estados Unidos.

La agencia noticiosa estatal iraní, IRNA, reportó la medida añadiendo que los embajadores serían retirados para consultas.

Está previsto que las sanciones se reanuden a las 0000 GMT del domingo.

La medida congelará de nuevo los activos iraníes en el extranjero, suspenderá los acuerdos armamentísticos con Teherán y penalizará cualquier avance del programa de misiles balísticos del país, entre otras cosas.

___

Vahdat informó desde Teherán, Irán. El periodista de The Associated Press Nasser Karimi en Teherán contribuyó a este despacho.

___

The Associated Press recibe apoyo para la cobertura de seguridad nuclear de la Carnegie Corporation de Nueva York y la Outrider Foundation. AP es el único responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

