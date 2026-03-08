Irán: reza Pahlavi pide que Australia ayude a selección femenina de fútbol

"La selección nacional femenina de fútbol iraní se enfrenta a una intensa presión y constantes amenazas por parte de la República Islámica tras su valiente negativa a recitar el himno del régimen, y podría enfrentar consecuencias muy graves si regresa a Irán", escribió Reza Pahlavi en su cuenta de X.

"Insto al gobierno australiano a garantizar su seguridad y brindarles todo el apoyo necesario", agregó Reza Pahlavi.

Las jugadoras y el cuerpo técnico de la selección femenina iraní se negaron a cantar el himno nacional antes del partido inaugural de la Copa Asiática en Australia, permaneciendo en silencio y con la mirada fija al frente en su primera presentación por el Grupo A del torneo contra Corea del Sur, que terminó con una victoria por 3-0.

A continuación, la entrenadora Marziyeh Jafari y sus jugadoras se negaron a hacer comentarios sobre la guerra y la muerte del ayatolá Alí Jamenei tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante el torneo, los jugadores, que llegaron a Australia mucho antes de los ataques estadounidenses e israelíes, jugaron contra Australia el pasado jueves 5 y contra Filipinas este domingo 8, perdiendo ambos partidos y quedando eliminados del torneo continental.

En ambos encuentros, cantaron el himno nacional y saludaron.

Actualmente no se sabe con certeza cuándo regresarán a Teherán, ni si lo harán.

En los últimos días, diversas figuras del mundo del fútbol y de la sociedad civil, incluido el ex capitán de la selección australiana Craig Foster, pidieron a la FIFA y a las autoridades de Canberra que intervengan para proteger a los jugadores iraníes. (ANSA).