Irán.- Rusia, China e Irán piden evitar sanciones y amenazas a Teherán por la cuestión nuclear

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

Rusia y China se han sumado a Irán en defensa de "una colaboración diplomática constructiva" acerca de la cuestión nuclear iraní con todos los miembros del Consejo de Seguridad y que excluya "sanciones unilaterales (o) amenazas de fuerza", en una carta conjunta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, que en diciembre es el embajador esloveno Samuel Zbogar.

"Es esencial que todas las partes pertinentes mantengan su compromiso con la búsqueda de una solución política que aborde las preocupaciones de todas las partes (...) y que se abstengan de sanciones unilaterales, amenazas de fuerza o cualquier otra acción que pueda agravar la situación", han afirmado los embajadores de los tres países ante Naciones Unidas: el chino Fu Cong, el iraní Amir Saeid Iravani y el ruso Vassily Nebenzia.

Asimismo, la terna asiática ha recordado en la misiva, difundida por la misión iraní en la ONU, la expiración de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, que sustentaba el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), y ha subrayado que su conclusión "marca el fin del examen de la cuestión nuclear iraní por parte del Consejo de Seguridad y contribuye a fortalecer la autoridad del Consejo y la credibilidad de la diplomacia multilateral".

La carta, reiterando los contenidos de otra misiva remitida en septiembre, incide en que "las medidas correctivas de Irán, incluida la suspensión de la implementación de los compromisos del JCPOA", fueron tomadas como "respuesta a la retirada y el incumplimiento de todos sus compromisos por parte de Estados Unidos" en el marco del histórico acuerdo nuclear firmado en 2015 por la república islámica y los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) más Alemania y la Unión Europea.

En aquella ocasión, los tres países asiáticos incidieron en que esas medidas de respuesta por parte de Teherán "no pueden servir de base para activar el mecanismo de 'snapback'" para la reactivación de sanciones contra Irán. "Es inaceptable que se abuse de este mecanismo", agregaron los diplomáticos, subrayando que el intento de invocar dicho mecanismo por parte del llamado E3 --Reino Unido, Alemania y Francia--, es "legal y procesalmente defectuoso".

La misiva ha sido difundida menos de dos semanas después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, acusase a Estados Unidos y al E3 de "asesinar" el acuerdo de cooperación firmado en septiembre entre Teherán y el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) con una resolución de la Junta de Gobernadores de la agencia que reclamaba información "sin más retrasos" sobre el uranio enriquecido y las instalaciones bombardeadas por Israel y Estados Unidos en junio. Tras ella, el país centroasiático anunció que el pacto se daba por finalizado.