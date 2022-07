Irán, Rusia y Turquía defienden la "solución política" para la guerra en Siria

Los presidentes Raisi, Putin y Erdogan se citan en Rusia para celebrar la próxima reunión a tres bandas

MADRID, 19 Jul. 2022 (Europa Press) -

Los presidentes de Irán, Rusia y Turquía, Ebrahim Raisi, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, han defendido en una reunión a tres bandas que la solución al conflicto de la guerra en Siria debe ser "política".

Erdogan y Putin se encuentran estos días en Teherán, la capital de Irán, donde han mantenido conversaciones entre ellos y con autoridades del país asiático, incluido con el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Así, una de las reuniones programadas en esta cita incluía el encuentro a tres bandas entre Raisi, Erdogan y Putin para abordar el conflicto de la guerra en Siria, entre otros asuntos de carácter regional.

Tras la reunión, las tres partes han emitido un comunicado conjunto en el que abogan por "una solución pacífica sin interferencia extranjera" como única salida para el conflicto en Siria, una postura adelantada previamente por Raisi y recogida por la agencia iraní de noticias ISNA.

"Hoy, han pasado once años desde el comienzo de la crisis siria, Irán todavía cree que la única solución a la crisis es política, y la acción militar no solo no es una solución, sino que también conduce al deterioro de la situación", ha aseverado Raisi.

En este punto, Rusia, Turquía e Irán han criticado las sanciones unilaterales de algunas potencias internacionales, mencionando en concreto a Estados Unidos, y cuya principal consecuencia ha sido "una presión adicional sobre el pueblo sirio", al que se le ha "privado de la posibilidad de una vida normal", según Raisi.

Entre otros aspectos, los mandatarios han subrayado su compromiso con la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Siria, y han mostrado reafirmado su apoyo "al pueblo y al Gobierno de Siria con mayor fuerza", invitando en este punto a la comunidad internacional a garantizar que los refugiados sirios puedan regresar a salvo a sus hogares.

En este punto, Putin ha incidido en que la región nororiental de Siria, donde "con el apoyo de varios países se intenta consolidad la presencia militar extranjera ilegal e incitar sentimientos separatistas", debe volver a estar bajo el control del gobierno sirio.

Finalmente, Rusia, Turquía e Irán se han comprometido a dar continuidad a sus conversaciones y, más concretamente, a esta fórmula de reuniones, cuya próxima edición se celebrará en Rusia tras la invitación del presidente Putin.

Irak, afganistán y el conflicto israelí-palestino

Por otro lado, Raisi y Erdogan han expresado su apoyo al "proceso político" en Irak, mostrando así su apoyo al Gobierno iraquí y sus esfuerzos para "combatir el terrorismo y reconstruir el país", haciendo también hincapié en la necesidad de no permitir que los "terroristas utilicen el territorio iraquí para llevar a cabo ataques contra países vecinos".

Respecto a Afganistán, las partes han llamado a la conformación de un Gobierno inclusivo que dé voz a todas las formaciones políticas y étnicas del país asiático, que dé garantías a la ciudadanía y combata también los actos terroristas en todas sus formas, según recoge la agencia turca Anatolia.

Finalmente, en lo relativo al conflicto israelí-palestino, los mandatarios han incidido en que este se trata de un tema fundamental para el mundo islámico y han prometido apoyar los esfuerzos encaminados a salvaguardar los derechos de la población palestina, especialmente en lo relativo a los asentamientos israelíes.