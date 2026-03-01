Irán se prepara para la Copa Asiática Femenina mientras caen bombas en su país

Los directivos del fútbol asiático ofrecieron este domingo su "total apoyo y asistencia" a la selección iraní que está en Australia para disputar la Copa Asiática Femenina, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran masivos ataques contra su país.

La delegación iraní, compuesta por 26 integrantes, llegó a la ciudad costera de Gold Coast días antes de los bombardeos del sábado, en los que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Está previsto que el conjunto de Irán debute en el torneo el lunes contra Corea del Sur.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) afirmó en un comunicado que "sigue de cerca los recientes acontecimientos en Oriente Medio durante este periodo tan difícil".

"La principal prioridad de la AFC sigue siendo el bienestar, la seguridad y la protección de todas las jugadoras, entrenadores, oficiales y aficionados", añadió.

"En este sentido, estamos en contacto estrecho y regular con la selección nacional femenina de Irán y con los oficiales en Gold Coast, y estamos ofreciendo nuestro total apoyo y asistencia", agregó.

La seleccionadora de Irán, Marziyeh Jafari, ofreció el domingo una rueda de prensa previa al partido, pero se ciñó al fútbol, al señalar que el torneo era una oportunidad para mostrar "el potencial de las mujeres iraníes".

"Después de la temporada de liga en Irán, nos reunimos para tres concentraciones antes de venir a Australia, donde hemos tenido algunas sesiones fructíferas, así que espero que mañana podamos ofrecerles un buen partido", dijo.

El certamen de 12 selecciones comienza el domingo y será uno de los más importantes de sus carreras para muchas jugadoras iraníes.

Se estrenaron de forma histórica en la última Copa Asiática en India, en 2022, y sufrieron abultadas derrotas ante China y Taiwán, pero se convirtieron en heroínas nacionales en un país donde los derechos de las mujeres están severamente restringidos.

"En India, en 2022, el grupo era un poco más fácil; ahora, en 2026, llegamos con más experiencia, pero el grupo es más duro", dijo Jafari sobre el cuadrangular, que también incluye a las anfitrionas, Australia, y a Filipinas.

"Pero queremos mostrar en estos partidos el potencial de las mujeres iraníes", apuntó.

Irán demostró carácter al superar una exigente fase de clasificación para llegar a Australia, que culminó con una victoria contra la favorita Jordania para asegurar así su segunda presencia consecutiva en la Copa.

La capitana Zahra Ghanbari dijo que sueña a lo grande.

"Este torneo es magnífico, con grandes equipos, pero nosotras realmente queremos clasificarnos para el Mundial", dijo la jugadora de 33 años. "Serán partidos difíciles, pero tenemos una mentalidad fuerte y queremos hacer lo mejor posible".

Las seis primeras selecciones se clasificarán para el Mundial de 2027 en Brasil.