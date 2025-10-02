Irán se suma a Turquía al denunciar la intercepción de la flotilla a Gaza como un "acto terrorista"

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Irán ha condenado la intercepción por parte del Ejército israelí de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla mientras se aproximaban a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria, lo que ha denunciado como un "acto terrorista".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha condenado "enérgicamente el nuevo ataque del régimen israelí" contra la flotilla así como la detención de sus tripulantes, de quienes ha elogiado su "acción humanitaria en apoyo al pueblo oprimido de Palestina".

En un comunicado emitido a través de su canal de Telegram, ha considerado las actuaciones del Ejecutivo israelí como una "clara violación" del Derecho Internacional y se ha sumado al Gobierno de Turquía al calificarlas como un "acto terrorista".

El portavoz ha aprovechado para reiterar su denuncia de la "continua limpieza étnica y el asesinato de personas inocentes" en la Franja de Gaza, incidiendo en la "responsabilidad legal, moral y humanitaria de todos los gobiernos de detener el genocidio de los palestinos" así como de exigir que los autores rindan cuentas ante la Justicia, por lo que ha hecho un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para que actúe de manera "urgente" en este sentido.

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha denunciado en la madrugada de este jueves las "interceptaciones israelíes ilegales" de trece de sus barcos, mientras otra treintena de ellas continúa navegando a 46 millas náuticas de la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo del enclave y entregar ayuda humanitaria.