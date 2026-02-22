Irán: segundo día de protestas de estudiantes, "palizas y arrestos"
Los manifestantes denuncian intervenciones "violentas" de la policía
Los manifestantes conmemoraron el 40.º día desde aquel dramático episodio, que se saldó con miles de muertos, incluidos varios estudiantes.
En muchos casos, se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos a las fuerzas de seguridad.
Según videos en redes sociales y declaraciones de grupos estudiantiles, miembros del Basij (el brazo militar de la Guardia Revolucionaria) irrumpieron en universidades, cerraron las puertas y atacaron y golpearon a los estudiantes que protestaban. Los activistas también afirman que decenas de estudiantes fueron arrestados violentamente.
Según informes, los oficiales también depositaron banderas estadounidenses e israelíes y símbolos de apoyo a Reza Pahlavi, hijo del último Sha, ahora en el exilio.
Estudiantes de varias universidades de Teherán y otras ciudades, incluyendo Mashhad, se unieron a las protestas de hoy.
Las manifestaciones y sentadas corearon consignas como "Abajo Jamenei!", "Basij, Guardias Revolucionarios! Son el ISIS de Irán!", así como llamamientos al apoyo a Pahlavi.
También se exigió la liberación de los presos de las protestas de enero y la revocación de las condenas a muerte impuestas a varios de ellos. (ANSA).