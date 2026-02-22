Irán: segundo día de protestas de estudiantes, "palizas y arrestos"

Los manifestantes conmemoraron el 40.º día desde aquel dramático episodio, que se saldó con miles de muertos, incluidos varios estudiantes.

En muchos casos, se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos a las fuerzas de seguridad.

Según videos en redes sociales y declaraciones de grupos estudiantiles, miembros del Basij (el brazo militar de la Guardia Revolucionaria) irrumpieron en universidades, cerraron las puertas y atacaron y golpearon a los estudiantes que protestaban. Los activistas también afirman que decenas de estudiantes fueron arrestados violentamente.

Según informes, los oficiales también depositaron banderas estadounidenses e israelíes y símbolos de apoyo a Reza Pahlavi, hijo del último Sha, ahora en el exilio.

Estudiantes de varias universidades de Teherán y otras ciudades, incluyendo Mashhad, se unieron a las protestas de hoy.

Las manifestaciones y sentadas corearon consignas como "­Abajo Jamenei!", "­Basij, Guardias Revolucionarios! ­Son el ISIS de Irán!", así como llamamientos al apoyo a Pahlavi.

También se exigió la liberación de los presos de las protestas de enero y la revocación de las condenas a muerte impuestas a varios de ellos. (ANSA).