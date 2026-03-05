Irán: Selección de Irán cantó himno en Copa de Asia

Las jugadoras, alineadas en el centro del campo, se llevaron las manos a la frente en un saludo militar y cantaron antes del partido contra Australia.

"Es una clara señal de presión por parte del régimen de Teherán y de las fuerzas de seguridad que acompañan al equipo, después de que la oposición las calificara de 'heroínas' en la primera manifestación de disidencia", declaró Alireza Mohebbi, corresponsal en Australia de Iran International TV, a la cadena australiana ABC.

Los dichos de la reportera aluden a que las jugadoras se negaron a cantar el himno de Irán antes del inicio del partido contra Corea del Sur que marcó el comienzo de la Copa de Asia en disputa en Australia.

Las jugadoras y la DT Marziyeh Jafari permanecieron en silencio, con la mirada fija al frente, durante el himno antes del inicio de su partido del Grupo A contra Corea del Sur, que finalmente ganaron por 3-0 en el Estadio Gold Coast de Queensland.

La selección iraní, que el domingo 8 se medirá con Filipinas por la tercera y última fecha del Grupo A del torneo, llegó a Australia varios días antes de que comenzaran los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Jafari y la delantera Zahra Ghanbari ofrecieron una rueda de prensa de 9 minutos antes del partido inaugural contra Corea del Sur y un periodista les preguntó qué opinaban sobre la noticia del asesinato del Líder Supremo Ali Khamnei durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La DT pareció replicar a la consulta en farsi, pero no fue traducida al inglés como todas las demás respuestas, y un directivo de la Federación Australiana de Fútbol intervino para solicitar que las preguntas sólo estuvieran relacionadas con el fútbol.

Afuera del estadio que albergó el partido contra Australia, alrededor de mil emigrantes y disidentes iraníes expresaron su alegría por el asesinato del Líder Supremo Ali Khamnei y agradecieron en tal sentido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Todos estamos preocupados por lo que le está sucediendo a nuestro país y a nuestra gente. Esperamos encontrar a todos sanos y salvos cuando regresemos a casa", declaró en cambio Sara Didar, de 21 años, entre lágrimas. (ANSA).