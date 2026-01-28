Irán: "Si nos atacan, daremos un duro golpe a las bases estadounidenses en la región"

"No buscamos la guerra, pero ante cualquier acción o ataque estúpido por parte de Estados Unidos, estamos listos para responder con decisión para defender a nuestro país", declaró Gharibabadi en una reunión con representantes de medios extranjeros.

"Si Irán es atacado, asestaremos duros golpes a los estadounidenses, especialmente a sus bases militares regionales", agregó.

"No será una guerra solo entre Irán y Estados Unidos, pero sus efectos serán tan profundos que no podrán controlarse", sostuvo.

"Esta es la postura genuina de Irán, no un montaje", enfatizó.

"Estados Unidos e Israel saben que otro ataque no será tan fácil y están pensando en sus consecuencias regionales e internacionales, así como en que la respuesta de Irán no se limitará a Estados Unidos, sino que podría ser amplia", dijo.

"Aunque quisieran lanzar un ataque limitado contra Irán, nuestra respuesta no será proporcional al ataque, pero sí adecuada, tanto que ni siquiera pueden imaginarla", advirtió.

(ANSA).