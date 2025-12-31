Irán: Siguen las protestas, apoyo de director Panahi

"El dolor compartido se ha convertido en un grito en la calle", declaró el director, ganador del máximo galardón del Festival de Cine de Cannes este año y nominado al Oscar por su película "It Was Just an Accident".

"Cuando ya no queda nada que perder, el miedo se desvanece.

Las voces se unen, el silencio se rompe y no hay vuelta atrás", escribió en Instagram. "Este levantamiento es la fuerza de voluntad que ha decidido permanecer, avanzar y hacer avanzar la historia".

Las protestas espontáneas, impulsadas por el descontento ante el estancamiento económico de Irán y la hiperinflación galopante, comenzaron el domingo en el mayor mercado de telefonía móvil de Teherán, donde los comerciantes cerraron sus negocios.

Desde entonces, han cobrado impulso, con la participación de estudiantes de 10 universidades de la capital y de otras ciudades, incluidas las instituciones más prestigiosas de Irán, el martes.

Este miércoles, varias personas atacaron y dañaron la oficina de un gobernador provincial en el sur del país, según informaron las autoridades a la agencia Mizan del Ministerio de Justicia.

"Parte de la puerta y el cristal de la oficina del gobernador provincial fueron destruidos en un ataque perpetrado por varias personas", declaró Hamed Ostovar, presidente del poder judicial de la ciudad de Fasa, citado por Mizan, sin especificar cómo se llevó a cabo el ataque.

Fasa se encuentra a 780 kilómetros al sur de la capital, Teherán, donde el domingo estalló un movimiento espontáneo contra el alto costo de la vida entre los comerciantes, que luego se extendió a algunas universidades.

El Mossad, la agencia de inteligencia israelí, archienemigo regional de Irán, declaró ese mismo día en redes sociales que estaba "con ustedes en el terreno" en un mensaje dirigido a los manifestantes iraníes.

Según vídeos obtenidos por Iran International, medio de comunicación opositor con sede en Londres, manifestantes se congregaron este miércoles en las ciudades de Isfahán y Kermanshah, mientras que las manifestaciones continuaban en diversas partes de Irán.

Las imágenes de Isfahán, según informa Iran International, muestran a grupos de personas reunidos en la plaza Naqsh-e Jahan, uno de los espacios públicos más importantes del país y lugar frecuente de protestas en épocas de disturbios.

También según el medio, la Universidad de Teherán informó que todos los estudiantes arrestados durante una protesta en el campus el día anterior fueron liberados.

Mohammad-Reza Taghidokht, vicepresidente ejecutivo de la rectoría universitaria, declaró a ISNA, la agencia de noticias estudiantil, que todos los estudiantes arrestados fueron liberados ayer por la noche tras las solicitudes de aclaración del rector.

Las últimas manifestaciones no se han acercado al último gran brote de 2022, provocado por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven iraní detenida por presuntamente violar el código de vestimenta femenino del país.

La última película de Panahi, filmada en Irán sin permiso, narra la historia de cinco iraníes comunes que se enfrentan a un hombre que creen es su antiguo carcelero.

El director ha sido condenado a un año de prisión por "actividades de propaganda" contra la República Islámica. A mediados de diciembre, se encontraba de gira para promocionar la película, pero afirmó que, aun así, planeaba regresar a Irán.

