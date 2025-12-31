Irán, sindicatos se unen a las protestas

Las protestas de los comerciantes contra la crisis económica, que comenzaron el domingo pasado, se transformaron rápidamente en un movimiento político y social y continúan hoy por cuarto día.

Los estudiantes de la Universidad de Isfahán emitieron un comunicado en el que afirmaban: "La Revolución Islámica de 1979 fue un error histórico, cuyo coste ha sido pagado por la sociedad iraní desde entonces. Esta situación no es defendible ni reformable. La universidad no permanecerá en silencio".

El gobierno, temiendo otro levantamiento en medio de las crecientes tensiones con Israel y Estados Unidos, anunció el cierre temporal de tres importantes universidades de Teherán, Beheshti y Allameh Tabatabaei, y anunció que las clases se impartirían en línea (ANSA).