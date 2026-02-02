-Irán sopesa la diplomacia nuclear con EE. UU., pero continúan las diferencias sobre misiles

Irán sopesa reanudar conversaciones con Estados Unidos

Por Parisa Hafezi

DUBÁI, 2 feb (Reuters) - Irán está sopesando las condiciones para reanudar pronto las conversaciones con Estados Unidos, según dijo el lunes un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, después de que ambas partes se mostraran dispuestas a reactivar la diplomacia sobre una prolongada disputa nuclear y disipar los temores de una nueva guerra regional

La tensión es alta ante un aumento de la presencia militar de la Armada de Estados Unidos cerca de Irán, tras la violenta represión de las manifestaciones contra el Gobierno el mes pasado, los disturbios internos más mortíferos en Irán desde la revolución de 1979

El presidente estadounidense, Donald Trump, que no llegó a cumplir sus amenazas de intervenir durante la represión, ha exigido desde entonces a Irán que haga concesiones nucleares y ha enviado una flotilla a su costa. La semana pasada afirmó que Irán estaba "negociando seriamente", mientras que el máximo responsable de seguridad de Teherán, Ali Larijani, escribió en la red social X que se estaban llevando a cabo los preparativos para las negociaciones. Fuentes iraníes dijeron a Reuters la semana pasada que Trump había exigido tres condiciones previas para la reanudación de las conversaciones: cero enriquecimiento de uranio en Irán, límites al programa de misiles balísticos de Teherán y el fin de su apoyo a los aliados regionales

Irán ha rechazado desde hace tiempo las tres exigencias por considerarlas violaciones inaceptables de su soberanía, pero dos dirigentes iraníes dijeron a Reuters que sus gobernantes clericales consideran que el programa de misiles balísticos, y no el enriquecimiento de uranio, es el mayor obstáculo

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, dijo que Teherán estaba considerando "las diversas dimensiones y aspectos de las conversaciones", y añadió que "el tiempo es esencial para Irán, ya que quiere que se levanten cuanto antes las sanciones injustas"

Un alto cargo iraní y un diplomático occidental dijeron a Reuters que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araghchi, podrían reunirse en Turquía mañana martes

Un responsable del partido gobernante turco dijo a Reuters que Teherán y Washington habían acordado que las conversaciones de esta semana se centrarían en la diplomacia, lo que podría suponer un respiro ante la posibilidad de un ataque estadounidense

El alto cargo iraní afirmó que "la diplomacia sigue en marcha. Para que se reanuden las conversaciones, Irán dice que no debe haber condiciones previas y que está dispuesto a mostrar flexibilidad en cuanto al enriquecimiento de uranio, incluida la entrega de 400 kilos de uranio altamente enriquecido y la aceptación del enriquecimiento cero en el marco de un acuerdo de consorcio como solución"

Sin embargo, añadió que, para iniciar las conversaciones, Teherán quiere que los activos militares estadounidenses se retiren de Irán

"Ahora le toca actuar a Trump"

La influencia regional de Teherán se ha visto debilitada por los ataques de Israel contra sus aliados —desde Hamás en Gaza hasta Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias en Irak— y por el derrocamiento del dictador sirio Bashar al-Asad, estrecho aliado de Irán

El año pasado, Estados Unidos atacó objetivos nucleares iraníes, sumándose al final de una campaña de bombardeos israelí de 12 días

TEHERÁN EXIGE EL LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES

Tras cinco rondas de conversaciones que llevan estancadas desde mayo de 2023, siguen existiendo varios asuntos difíciles de resolver entre Teherán y Washington, entre ellos la insistencia de Irán en mantener el enriquecimiento de uranio en su territorio y su negativa a enviar al extranjero todas sus reservas de uranio altamente enriquecido

Desde los ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes en junio, Teherán afirma que ha detenido sus actividades de enriquecimiento de uranio. El organismo de control nuclear de la ONU ha pedido repetidamente a Irán que explique qué ha ocurrido con las reservas de uranio altamente enriquecido desde los ataques de junio

Los países occidentales temen que el enriquecimiento de uranio de Irán pueda producir material para ojivas nucleares. Irán afirma que su programa nuclear solo tiene fines de generación de electricidad y otros usos civiles

Las fuentes iraníes afirmaron que Teherán podría enviar su uranio altamente enriquecido al extranjero y suspender el enriquecimiento en un acuerdo que también debería incluir el levantamiento de las sanciones económicas. (Información adicional de John Irish en París y Jonathan Spicer en Estambul; redacción de Parisa Hafezi; edición de Aidan Lewis y Peter Graff; edición en español de Paula Villalba y María Bayarri Cárdenas)