Irán sopesa represalias al ataque de EE.UU. mientras Trump plantea la idea de un cambio de régimen

Por Parisa Hafezi, Phil Stewart y Maayan Lubell

ESTAMBUL/WASHINGTON/JERUSALÉN, 23 jun (Reuters) - Irán e Israel intercambiaron ataques aéreos y con misiles mientras el mundo se preparaba el lunes para la respuesta de Teherán al ataque estadounidense contra sus instalaciones nucleares y el presidente de EEUU, Donald Trump, planteaba la idea de un cambio de régimen en la república islámica. Irán prometió defenderse el domingo, un día después de que Estados Unidos se uniera a Israel en la mayor acción militar occidental contra el país desde su Revolución Islámica de 1979, a pesar de los llamamientos a la moderación y a la vuelta a la diplomacia de todo el mundo. Las imágenes de satélites comerciales indicaron que el ataque estadounidense del sábado contra la planta nuclear subterránea iraní de Fordow dañó gravemente o destruyó el emplazamiento profundamente enterrado y las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio que albergaba, pero el estado del emplazamiento seguía sin confirmarse, según los expertos.

En sus últimos comentarios en las redes sociales sobre los ataques de Estados Unidos, Trump dijo que "se hizo un daño monumental a todos los sitios nucleares en Irán". "El mayor daño tuvo lugar muy por debajo del nivel del suelo. ¡¡¡Objetivo!!!", escribió en su plataforma Truth Social. Trump pidió anteriormente a Irán que renunciara a cualquier represalia y dijo que el Gobierno "debe llegar a un acuerdo" o "futuros ataques serían mucho mayores y mucho más fáciles". EEUU lanzó 75 municiones guiadas de precisión, incluidas bombas antibúnker, y más de dos decenas de misiles Tomahawk contra tres sitios nucleares iraníes, dijo a periodistas el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), organismo de control nuclear de la ONU, dijo que no se había registrado ningún aumento de los niveles de radiación tras los ataques estadounidenses. Rafael Grossi, director general del organismo, dijo a la CNN que aún no era posible evaluar los daños causados bajo tierra. Una fuente iraní de alto nivel dijo a Reuters que la mayor parte del uranio altamente enriquecido de Fordow había sido trasladado a otro lugar antes del ataque. Reuters no pudo corroborar inmediatamente la afirmación. Teherán, que niega que su programa nuclear tenga otros fines que no sean pacíficos, envió una salva de misiles contra Israel tras el ataque estadounidense, hiriendo a decenas de personas y destruyendo edificios en Tel Aviv. Sin embargo, no ha actuado según sus principales amenazas de represalia, atacar bases estadounidenses o detener los envíos mundiales de petróleo que pasan por el estrecho de Ormuz. El intento de obstruir el estrecho podría disparar los precios mundiales del petróleo, hacer descarrilar la economía mundial e invitar a un conflicto con la enorme Quinta Flota de la Armada estadounidense, con base en el golfo Pérsico. Los precios del petróleo alcanzaban el lunes su nivel más alto desde enero. Los futuros del crudo Brent subían US$1,52 o un 1,97% hasta los US$78,53 por barril a las 0503 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzaba US$1,51 o un 2,04% hasta los US$75,35. El Parlamento iraní ha aprobado una iniciativa para cerrar el estrecho, que comparte con Omán y los Emiratos Árabes Unidos. La cadena de televisión iraní Press TV dijo que cualquier medida de este tipo requeriría la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, un organismo dirigido por una persona designada por el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Caine dijo que el ejército estadounidense había aumentado la protección de los soldados en la región, incluso en Irak y Siria. El Departamento de Estado de EEUU emitió una alerta de seguridad para todos los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, pidiéndoles que "extremen la precaución". El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió a China que anime a Irán a no cerrar el estrecho, diciendo en un programa de Fox News que sería un "terrible error".

"Es un suicidio económico para ellos si lo hacen. Y tenemos opciones para afrontarlo, pero otros países también deberían tenerlo en cuenta. Perjudicaría a las economías de otros países mucho más que a la nuestra", afirmó. El ejército israelí dijo el lunes que unos 20 aviones habían llevado a cabo una oleada de ataques contra objetivos militares en el oeste de Irán y Teherán durante la noche. En Kermanshah, en el oeste de Irán, se atacaron infraestructuras de misiles y radares, y en Teherán se atacó un lanzador de misiles tierra-aire.

Un misil lanzado desde Irán en las primeras horas del lunes fue interceptado por las defensas israelíes. Durante la noche sonaron sirenas antiaéreas en Tel Aviv y otras zonas del centro de Israel.

Las agencias de noticias iraníes informaron de que se habían activado defensas aéreas en distritos del centro de Teherán para contrarrestar "objetivos enemigos" y de que ataques aéreos israelíes habían alcanzado Parchin, donde se encuentra un complejo militar al sureste de la capital. La radiotelevisión estatal israelí informó de que un dron israelí Hermes fue derribado en territorio iraní, el cuarto que se derriba en la zona desde el inicio de la campaña militar.

CAMBIO DE RÉGIMEN En una publicación en la plataforma Truth Social el domingo, Trump planteó la idea de un cambio de régimen en Irán.

"No es políticamente correcto usar el término, 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní es incapaz de HACER IRÁN GRANDE DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen??? ¡¡¡MIGA!!!", escribió, utilizando las siglas de "hacer Irán grande de nuevo". La publicación de Trump se produjo después de que altos cargos de su Gobierno, incluidos el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Defensa Pete Hegseth, subrayaran que no estaban trabajando para derrocar al gobierno de Irán. Las autoridades israelíes, que iniciaron las hostilidades con un ataque sorpresa contra Irán el 13 de junio, han hablado cada vez más de su ambición de derrocar al clero musulmán chií de línea dura. Mientras Teherán sopesaba sus opciones, se espera que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, hable con el presidente ruso, Vladimir Putin, el lunes en Moscú. El Kremlin mantiene una asociación estratégica con Irán, pero también tiene estrechos vínculos con Israel. El domingo, Araqchi dijo en Estambul que su país estudiaría todas las respuestas posibles y que no volvería a la diplomacia hasta que no hubiera tomado represalias. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condenó los ataques de EEUU, que, según dijo, habían socavado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y advirtió de la propagación del conflicto en Oriente Próximo. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el domingo para debatir los ataques estadounidenses, y Rusia, China y Pakistán propusieron a los 15 miembros del organismo que adoptaran una resolución que exigiera un alto el fuego inmediato e incondicional en Oriente Próximo. El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo ante el Consejo de Seguridad que los bombardeos estadounidenses en Irán marcan un peligroso giro en la región e instó a retomar las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Las aerolíneas comerciales sopesaban cuánto tiempo suspender los vuelos a Oriente Próximo tras el ataque estadounidense a Irán. La ruta de Oriente Próximo ha cobrado importancia para los vuelos entre Europa y Asia, pero el sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24 mostró el domingo que el espacio aéreo de Irán, Irak, Siria e Israel estaba vacío. (Información de Reuters; redacción de Ted Hesson y Stephen Coates; Diane Craft, Michael Perry y Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)