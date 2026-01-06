Irán: Sube la tensión en Irán, manifestantes buscados incluso en el hospital

La violencia y la represión política no conocen tregua y, según el grupo de defensa de los derechos humanos Hrana, al menos 35 personas perdieron la vida desde el inicio de las protestas, hace diez días: 29 manifestantes, cuatro menores y dos policías, sostiene la ONG.

La BBC, por su parte, aseguró tener confirmadas las identidades de al menos 11 víctimas y también habla de "diversos videos verificados" que mostrarían a las fuerzas de policía "disparar contra el hospital Imam Jomeini" en la ciudad de Ilam.

Todo esto mientras la policía iraní es acusada de disparar a los manifestantes y la prensa internacional publica videos en línea que parecen mostrar "las fuerzas de seguridad en disposición antidisturbios irrumpiendo en un hospital" de Ilam, "en busca, según los activistas, de los manifestantes heridos para arrestarlos".

El episodio se remontaría al pasado fin de semana, cuando -según videos verificados por la BBC- en la cercana Malekshahi tuvo lugar "una pequeña manifestación" antigubernamental "antes de que comenzaran los disparos".

Los activistas por los derechos humanos afirmaron que al menos seis personas fueron asesinadas y que los heridos fueron trasladados al hospital.

La incursión en el hospital de la que es acusada la policía del régimen de Teherán ha sido firmemente condenada por Amnesty International y ha obligado al presidente Masoud Pezeshkian a anunciar, al menos de forma formal, la apertura de una investigación.

"El ataque a un hospital donde los manifestantes heridos buscaban atención médica o refugio constituye una violación del derecho internacional", denunció la ONG de defensa de los derechos humanos, añadiendo que "esta acción demuestra hasta qué punto las autoridades de la República Islámica están dispuestas a llegar para reprimir las protestas y silenciar las voces del disenso".

Críticas contundentes también han llegado de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump había amenazado a Teherán con intervención en caso de violencia contra los manifestantes.

La policía iraní es acusada de reprimir con violencia las protestas antigubernamentales e incluso de haber abierto fuego contra los manifestantes en más de una ocasión. Según los activistas por los derechos humanos de Hrana, además hay 1.200 manifestantes arrestados en la última semana, mientras que la agencia de noticias semi-oficial Farsa afirmó que un policía fue asesinado hoy a tiros en Malekshahi, en el oeste de Irán.

Las protestas antigubernamentales fueron provocadas por el aumento del costo de la vida y la devaluación de la moneda local, el rial, que ha caído a 1,46 millones por dólar.

Una ola que comenzó entre los comerciantes y se extendió a los estudiantes, proliferando en numerosas localidades del país.

Hoy, las protestas continúan en el laberíntico Gran Bazar de Teherán, donde se han escuchado consignas contra el gobierno y la policía habría intervenido lanzando gases lacrimógenos en una estación del metro. (ANSA).