Irán suspenderá cooperación con organismo nuclear de la ONU si se restablecen sanciones

Irán suspenderá la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) si se restablecen efectivamente las sanciones de la ONU, advirtió este sábado la máxima autoridad en seguridad nacional, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diera luz verde a esta medida.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el viernes el restablecimiento de las sanciones internacionales a Irán por su programa nuclear el 28 de septiembre, a petición de Francia, Reino Unido y Alemania.

"Pese a la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Agencia (de la ONU, el OIEA) y la presentación de propuestas para resolver la cuestión, las acciones de los países europeos suspenderán de facto la vía de cooperación", afirmó el Consejo de Seguridad Nacional en una declaración televisada.

