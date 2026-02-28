Irán: Susto para Roberto Mancini

El exconductor de la selección "azzurra" dialogó con la prensa de su país y reconoció que sintió temor cuando Irán respondió a los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel con bombardeos a las bases estadounidenses en la región, incluido Qatar.

La escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, reconoció, se veía venir porque "hubo señales de un ataque dado el despliegue de fuerzas armadas en el Golfo y sabíamos que podía ocurrir algo, aunque esperábamos que la diplomacia prevaleciera".

Al relatar la tensión que vivió comentó que "desde temprano comenzaron a sonar las alarmas en el teléfono con mensajes en árabe. Habrán sido unas cinco o seis, después de las cuales se escucharon las explosiones en un momento en el que estábamos en misa. Nos dijeron que volviésemos a casa y no saliéramos a la calle". (ANSA)