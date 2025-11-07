Irán tacha de "invento mediático" acusaciones de que planeó asesinar a la embajadora israelí en México

La embajada de Irán en México tachó el viernes de "invento mediático" las acusaciones de Estados Unidos de que Irán había planeado asesinar a la embajadora israelí en el país latinoamericano.

Por otra parte, el gobierno de México aseguró que no cuenta con ningún reporte sobre un presunto atentado en contra de la embajadora de Israel en el país, Einat Kranz Neiger, según informaron las secretarías de Seguridad y Relaciones Exteriores en un comunicado conjunto.

Estados Unidos acusó el viernes a Irán de haber planeado el asesinato de la embajadora de Israel en México.

"El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente", dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. La fuente no proporcionó pruebas detalladas ni explicó cómo se evitó el complot.

Según el funcionario, la Fuerza Quds de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán inició la conspiración a finales de 2024 y fue desbaratada este año.

En la primera reacción de Teherán a la acusación lanzada por Washington, la embajada de Irán en México negó enérgicamente la versión.

"Es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente", señaló en la red social X.

La sede iraní aseguró que es respetuosa de las leyes mexicanas y que jamás traicionaría la confianza de un gobierno con el que comparte intereses comunes, como la seguridad.

sem/ad