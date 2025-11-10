Irán tacha de "totalmente inaceptable" la decisión de Kazajistán de sumarse a los 'Acuerdos de Abraham'

MADRID, 10 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Irán ha tachado este lunes de "totalmente inaceptable" la decisión de las autoridades de Kazajistán de sumarse a los 'Acuerdos de Abraham', después de que Astaná anunciara su intención de dar este paso, si bien el país ya mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde 1992.

"La normalización de las relaciones con el régimen israelí lo anima a continuar sus crímenes en Gaza y en la región y perpetúa la anarquía. Desde nuestra perspectiva, el asunto es totalmente inaceptable", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

"Creemos, en líneas generales, que un régimen que está cometiendo un genocidio en Gaza y llevando a cabo acciones agresivas contra otros países en la región (de Oriente Próximo) no merece ningún reconocimiento o normalización (de las relaciones)", ha sostenido, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.

Kazajistán, que reconoce a Israel desde 1992 y cuenta con Embajada en el país, anunció la semana pasada su "intención" de sumarse a estos acuerdos, firmados en 2020 y que supusieron la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y cuatro países, todos ellos árabes --Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Marruecos y Sudán, si bien este último no llegó a ratificar este paso--.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, realizó una visita oficial a Kazajistán en 2016 y ambos países mantienen diversos acuerdos a nivel bilateral, por lo que la situación no es comparable a la del resto de países firmantes de los 'Acuerdos de Abraham', que implicaron el establecimiento de relaciones por parte de estos cuatro Estados, los primeros en dar este paso desde Egipto (1979) y Jordania (1994).