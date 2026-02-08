Irán: Teherán advierte, "nada detendrá el enriquecimiento nuclear, ni la guerra"

"La diplomacia es la única vía de avance, pero solo tiene éxito cuando reconoce nuestros derechos inherentes y cuando hay diálogo en lugar de amenazas, presión o coerción", añadió Araghchi. "No pedimos permiso a nadie y no nos intimidan las amenazas ni la presión militar estadounidense en el Golfo Pérsico", añadió.

"Nuestra nación es una nación de diplomacia y guerra, pero eso no significa que busquemos la guerra", concluyó el jefe de la diplomacia iraní, citado por la agencia estatal IRNA.

Araghchi cuestionó el compromiso de Estados Unidos de continuar las conversaciones nucleares con Irán, ya que aún no se ha anunciado la fecha para las nuevas conversaciones. "La imposición de nuevas sanciones (contra Irán) y ciertas acciones militares generan dudas sobre la seriedad y la disposición de la otra parte para entablar negociaciones genuinas", declaró Araghchi, y advirtió que su país "evaluará todas las señales y decidirá si continúa las negociaciones". Lo dijo durante una conferencia de prensa en Teherán.

En tanto, funcionarios de defensa israelíes informaron recientemente a sus homólogos estadounidenses que el programa de misiles balísticos de Irán representa una amenaza existencial y que Jerusalén está dispuesta a actuar unilateralmente si es necesario, según informa el Jerusalem Post.

Según fuentes de seguridad, las intenciones de Israel de desmantelar las capacidades de misiles y la infraestructura de producción de Irán se han comunicado a Estados Unidos a través de una serie de contactos de alto nivel en las últimas semanas.

Oficiales militares han esbozado conceptos operativos para debilitar el programa, incluyendo ataques a centros de producción clave. "Les dijimos a los estadounidenses que atacaremos solos si Irán cruza la línea roja que establecimos en materia de misiles balísticos", declaró una fuente, y sostuvo que Israel aún no ha alcanzado ese umbral, pero que está siguiendo de cerca los acontecimientos dentro de Irán.

Un funcionario de Defensa describió el momento actual como una "oportunidad histórica" para infligir un golpe significativo a la infraestructura de misiles de Irán y neutralizar las amenazas activas contra Israel y sus vecinos. (ANSA).