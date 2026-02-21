Irán: Teherán con la respiración contenida, "Trump podría golpear a Khamenei"

Funcionarios estadounidenses declararon al sitio web Axios que el nivel estadounidense es muy alto para la futura propuesta nuclear de Irán, ya que tendría que convencer a muchos escépticos dentro de la administración Trump. "El presidente estará dispuesto a aceptar un acuerdo sustancial que pueda ser aceptado políticamente en su país. Si los iraníes quieren evitar un ataque, deberían hacernos una oferta irrechazable, pero siguen perdiendo el rumbo. Si se dejan engañar, no tendremos mucha paciencia", declaró un alto funcionario norteamericano.

No está claro qué valor "simbólico" estaría dispuesto a aceptar Washington por el enriquecimiento nuclear iraní.

Mientras tanto, según The Guardian, citando fuentes iraníes, Teherán descartó categóricamente exportar sus reservas de 300 kg de uranio enriquecido. Sin embargo, en la propuesta que presentará a Estados Unidos, declarará su disposición a diluir la pureza de dichas reservas al 20 % o menos, bajo la supervisión del AIEA.

A medida que se propagan rumores en los medios, crece la preocupación de que Trump finalmente opte por una estrategia militar. "El presidente aún no ha decidido atacar. Podría no hacerlo nunca, o podría despertarse mañana y decir '­basta!'", apuntó un alto asesor de Trump, quien añadió que el Pentágono le ha ofrecido al mandatario estadounidense varios escenarios. "Uno de ellos excluye al ayatolá, a su hijo y a los mulás", añadió.

Empero, una segunda fuente estadounidense confirmó a Axios que hace varias semanas se le planteó al magnate un plan para asesinar a Khamenei y a su hijo. "Los medios pueden seguir especulando todo lo que quieran, pero solo el presidente sabe qué puede y qué no puede hacer", puntualizó la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.

Ante este escenario, la esperanza pende de un hilo, atada a la contrapropuesta iraní anunciada por Araghchi, con la esperanza de que llegue al escritorio de Trump y lo convenza antes de que el magnate ordene el masivo despliegue militar estadounidense en la región para abrir fuego contra la República Islámica.

Sin embargo, funcionarios de ambos lados, así como diplomáticos en el Golfo y Europa, citados por Reuters online, han expresado su pesimismo, argumentando que Irán y Estados Unidos se encaminan rápidamente hacia un conflicto militar.

Teherán intenta reafirmar su determinación probando un nuevo misil naval y, a través de su presidente Masoud Pezeshkian, declarando que "no cederá" ante la presión de las potencias mundiales. En tanto, se enfrenta a un nuevo brote de protestas en los campus de la capital: según el medio de comunicación opositor Iran International, en la Universidad de Ciencias Médicas de Mashhad, los estudiantes corearon "libertad", mientras que en la Universidad Tecnológica Amirkabir de Teherán, corearon "­Viva el Sha!" y "No tengan miedo, estamos todos juntos en esto".

Los estudiantes de la Universidad Tecnológica Sharif también se congregaron para protestar, coreando "­Muerte a Khamenei!", antes de que estallaran enfrentamientos con la milicia Basij, que se enfrentó a los manifestantes. (ANSA).