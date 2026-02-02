Irán: Teherán delineará negociaciones con EE. UU. en los próximos días

(ANSA-AFP) - TEHERÁN, 02 FEB - Teherán afirma que en los próximos días quedará configurado un "marco" para las negociaciones con Estados Unidos, según anunció el gobierno iraní.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Esmaeil Baghaei, declaró en su conferencia de prensa semanal que Irán ultimará un marco para las conversaciones con Estados Unidos en los próximos días.

"Estamos estudiando la estructura de las negociaciones, y algunos países de la región han enviado mensajes a Estados Unidos en este sentido. El levantamiento de las sanciones es una prioridad clave, e Irán también está fomentando la confianza en su programa nuclear", enfatizó.

"Los países de la región, involucrados en el intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos, así como en la mediación, saben que las consecuencias de las tensiones entre Estados Unidos e Irán no se limitarán a Irán, sino que se extenderán a la región", añadió Baghaei.

Y enfatizó que "las amenazas estadounidenses son incompatibles con la diplomacia, y la coerción no debe utilizarse como principio internacional". (ANSA-AFP).