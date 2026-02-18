Irán: Teherán "está protegiendo sus instalaciones nucleares de posibles ataques"

Las imágenes muestran que Teherán ha reforzado las entradas de los túneles en la planta de Isfahán —donde se cree que Irán almacenó gran parte de su uranio altamente enriquecido y que sufrió graves daños por los ataques estadounidenses e israelíes del pasado junio— y en un complejo subterráneo profundo conocido como Montaña Pickaxe.

Los túneles Pickaxe, en los que, según funcionarios occidentales, Irán lleva años trabajando, no fueron atacados por Estados Unidos ni Israel el verano pasado.

Según fuentes occidentales e israelíes, Teherán estaba desarrollando estos túneles para llevar a cabo actividades nucleares no declaradas, incluido el posible enriquecimiento de uranio.

Las imágenes muestran vehículos, como camiones de movimiento de tierras, hormigoneras y grúas, moviéndose para verter hormigón y apilar roca y tierra en las entradas de los túneles.

Según el centro de estudios, las obras tienen como objetivo "mitigar posibles ataques aéreos y obstaculizar el acceso terrestre de las fuerzas especiales encargadas de incautar o destruir el uranio altamente enriquecido almacenado allí".

El instituto también señaló que Irán construyó recientemente una estructura de hormigón alrededor de un edificio en el complejo militar de Parchin, donde se habían llevado a cabo actividades nucleares. Israel bombardeó el complejo en 2024. (ANSA).