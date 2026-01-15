Irán: Teherán "frena 800 ejecuciones", Trump congela el ataque

Teherán "ha detenido 800 ejecuciones", anunció la Casa Blanca, confirmando las declaraciones previas del régimen.

Washington ha dejado claro que seguirá "monitoreando la situación", amenazando con "graves consecuencias si continúan las matanzas", pero da la impresión de que el temido ataque se ha pospuesto por el momento. Esto también lo sugiere la reapertura del espacio aéreo sobre la República Islámica.

La cautela de Donald Trump, compartida con sus socios árabes, también se basa en la creencia de que un cambio de régimen no es una opción fácil.

El propio magnate lo dejó claro, casi abandonando al hijo del difunto Sha, Reza Pahlavi. Sin embargo, la presión estadounidense sobre los ayatolás sigue siendo alta: una nueva serie de sanciones se ha dirigido a las más altas esferas, empezando por el jefe del Consejo de Seguridad, Ali Larijani, acusado de "coordinar la represión" de las protestas.

Luego de más de dos semanas de manifestaciones contra el régimen, que han causado miles de muertes (incluidos un ciudadano canadiense y un trabajador de la Media Luna Roja), Teherán ha comenzado a mostrar indicios de volver a la normalidad, a pesar de la preocupación por una posible redada estadounidense.

Las declaraciones del régimen también han sido más laxas, prometiendo "juicios rápidos y públicos" para los "alborotadores", pero afirmando que "no hay planes" de ahorcarlos.

Erfan Soltani, de 26 años, ha sentido un suspiro de alivio, especialmente el primer manifestante en arriesgarse a la horca en esta ola de protestas. Las autoridades han negado haberlo condenado a muerte, pero grupos activistas afirman que su ejecución simplemente se ha pospuesto.

No está claro si la suspensión será permanente, pero Trump quiso reconocer el mérito de Teherán. "Esta es una buena noticia; esperemos que siga así", escribió el presidente estadounidense en la red social Truth. Y según el embajador iraní en Pakistán, el magnate ha informado al régimen "que no tiene intención de atacar", aunque espera "moderación" para contener las protestas.

En las últimas semanas, la retórica y las acciones del residente de la Casa Blanca han oscilado entre amenazas de ataques militares y pausas repentinas, lo que ha llevado a los analistas a debatir si esta imprevisibilidad es estratégica, caótica o una mezcla de ambas.

Por lo tanto, es difícil discernir sus verdaderas intenciones. Ciertamente, los aliados suníes, empezando por Arabia Saudita y Turquía, que prefieren un régimen débil en Teherán a un vacío de poder desestabilizador en la región, están desalentando la intervención armada. Pero también lo hace Israel, con Benjamin Netanyahu pidiendo a Washington que posponga cualquier posible intervención, por temor a "represalias de Teherán".

Como alternativa a los ayatolás, Palhavi sigue emergiendo, tras haber prometido abandonar el programa nuclear iraní una vez que tome el poder en el país. Pero el propio Trump no parece dispuesto a apostar por el ex príncipe heredero: "parece muy simpático y encajaría a la perfección, pero no sé si el país aceptaría su liderazgo".

A la espera de determinar qué medidas tomar, Washington ha decidido optar por el clásico instrumento de represalia: la económica. El Departamento del Tesoro ha impuesto nuevas sanciones "contra los responsables de la brutal represión de manifestantes pacíficos", entre ellos Ali Larijani, quien encabeza el máximo organismo de seguridad: "coordinó la respuesta a las protestas en nombre del Líder Supremo y ha pedido públicamente el uso de la fuerza", subraya el comunicado.

Otros cuatro altos funcionarios también están sancionados, así como "la red de bancos en la sombra a través de la cual Irán gestiona un comercio anual de decenas de billones de dólares, eludiendo el sistema financiero internacional formal".

La UE está trabajando en nuevas sanciones, con negociaciones en curso entre los Estados miembros y la Comisión.

El G7 está siguiendo su ejemplo. (ANSA).