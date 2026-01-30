Irán: Teherán, "la UE cometió un error" al declarar "terroristas" a los Pasdarán

"Pronto se darán cuenta de su error", declaró Araghchi, según informa la agencia de noticias estatal ISNA.

"Existen serios desafíos en la región, y los objetivos declarados de Estados Unidos y otros países requieren consultas más profundas", añadió Araghchi tras llegar a Estambul, donde tiene previsto reunirse con su homólogo turco, Hakan Fidan, y el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan.

De hecho, Irán está considerando posibles medidas en respuesta a la decisión de la UE, según informa la agencia semioficial de noticias Mehr, citando a una fuente conocedora del asunto. El informante indicó que se están debatiendo y redactando cuatro medidas para una posible intervención gubernamental.

Según la fuente, una propuesta trasladaría la protección de las misiones diplomáticas europeas en Irán de la policía nacional a la Guardia Revolucionaria. Otra iniciativa, según el informe, implicaría inspecciones especiales de buques comerciales con destino a Europa por parte de la fuerza naval de la Guardia Nacional.

El vocero indicó que las autoridades también están considerando la expulsión colectiva de agregados militares europeos de Teherán. Una cuarta propuesta eliminaría los protocolos aeroportuarios especiales para diplomáticos europeos y los sometería a inspecciones "como a la gente común", añadió.

En tanto, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, advirtió el viernes que los países europeos enfrentarán consecuencias después de que la UE clasificara al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. "No cabe duda de que la acción hostil de los europeos, que han calificado a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, no quedará sin respuesta", declaró Ejei, citado por la televisión estatal.

El funcionario judicial añadió que "sufrirán las consecuencias de su acto insensato", sin proporcionar más detalles.

"Estados Unidos nunca ha expresado buenas intenciones, pero Irán está dispuesto a entablar negociaciones donde se protejan nuestros derechos legales", declaró el jefe de la diplomacia de la República Islámica, Araghchi, en referencia a las conversaciones nucleares con Estados Unidos.

"Israel intenta convencer a Estados Unidos de que intervenga en Irán", declaró Fidan y expresó su esperanza de que la administración Trump no atienda el llamamiento de Israel a atacar a Irán y que "los iraníes deberían resolver sus problemas sin intervención externa".

Además, Fidan también pidió la reanudación de las conversaciones nucleares con Estados Unidos, subrayando que "las negociaciones también deben incluir el levantamiento de las sanciones contra Irán".

"Estamos dispuestos a sentarnos a la mesa de negociaciones; nunca hemos buscado armas nucleares", añadió en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo turco, Hakan Fidan, en Estambul, transmitida por la televisión estatal TRT.

"Las negociaciones deben ser justas. La República Islámica de Irán está dispuesta a participar en estas negociaciones si son justas", declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Teherán.

A su vez, Erdogan, "enfatizó la disposición de Turquía a desempeñar un papel facilitador entre Irán y Estados Unidos para reducir las tensiones y resolver los problemas", durante una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian. Así lo informó la Presidencia turca.

La visita de Araghchi a Turquía se produce en medio de la creciente tensión entre Teherán y Washington, tras las protestas antigubernamentales en Irán, la violenta represión de las autoridades islámicas —al menos 6.221 muertos, según la ONG Human Rights Activists News Agency— y el despliegue militar estadounidense en aguas de Medio Oriente.

Desde el inicio de la crisis, Ankara se ha opuesto a la posibilidad de una intervención militar contra la República Islámica y pidió a Irán que regrese a las negociaciones con Estados Unidos. (ANSA).