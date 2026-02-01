Irán: Teherán publica la lista de 2.986 personas asesinadas en las protestas

"La publicación de la lista, proporcionada por la Policía Forense Estatal, se realizó por orden del presidente Masoud Pezeshkian, con base en los principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas", declaró la oficina el domingo, citada por IRNA.

"Como se anunció previamente, el número total de víctimas es de 3.117, de las cuales 131 no están identificadas ni incluidas en esta lista", declaró la Oficina Presidencial en un comunicado.

"Las víctimas de los recientes disturbios son hijos de esta tierra, y ningún doliente debe quedar en silencio e indefenso", agregó.

"A diferencia de los enemigos que se aprovechan de las vidas de las personas y buscan rédito político contribuyendo a su sufrimiento —continúa la declaración—, creemos que las víctimas no son solo números... y el presidente, en su deber moral, se considera el guardián de sus derechos".

La declaración se produce en medio de las sangrientas protestas, en las que informes extraoficiales se cobraron más de 40.000 vidas.

El presidente había calificado a los manifestantes de "terroristas", "elementos estadounidenses e israelíes" e incluso "alborotadores", y había llamado a un enfrentamiento serio con ellos.

Algunos de los cuerpos de las víctimas también fueron devueltos a sus familias con retraso, bajo fuertes medidas de seguridad y a cambio de dinero o un carnet de miembro de la milicia Basij. Muchos cuerpos siguen desaparecidos (ANSA).