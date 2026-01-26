Irán: Teherán, "responderemos radicalmente a cualquier ataque"

"La República Islámica de Irán confía en sus capacidades y es consciente de las experiencias pasadas, especialmente de la heroica batalla de junio, y es más fuerte que nunca", afirmó.

"Irán no busca la guerra, pero está listo para enfrentarla. Sin embargo, responderemos con pesar a cualquier agresión, con más fuerza que nunca", declaró Baghaei, en respuesta a la posibilidad de un ataque estadounidense y el despliegue de buques de guerra en la región. "Tal medida contraviene las normas internacionales y genera inestabilidad en la región", enfatizó.

"Los países de la región comparten la preocupación por cualquier ataque, ya que son conscientes de que la inseguridad en la región afectará no solo a Irán, sino a toda la región", añadió el portavoz, citado por IRNA.

Baghaei también deploró la condena de Estados Unidos y la reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las violaciones de derechos humanos en Irán durante la actual represión contra los manifestantes.

"El enfoque estadounidense sobre los derechos humanos es engañoso y poco realista, y constituye una continuación de su guerra psicológica y mediática", afirmó, y añadió: "Además, el nuevo documento de seguridad emitido por Estados Unidos es engañoso y forma parte de su política de incitación a la iranofobia". (ANSA).