Irán: Teherán secuestra un petrolero con tripulación extranjera en el Golfo

El buque transportaba 4 millones de litros de combustible de contrabando con 16 tripulantes no iraníes a bordo, declaró el comandante de la Armada, general Abbas Gholamshahi, citado por la televisión estatal.

La Guardia Revolucionaria abordó la nave cuando salía de aguas territoriales iraníes, añadió. No quedó claro de inmediato qué bandera enarbolaba el buque.

Las fuerzas iraníes anuncian periódicamente embargan buques que, según afirman, transportan combustible ilegalmente en el Golfo. Su objetivo habitual son los petroleros a los que Teherán acusa de participar en el comercio ilícito en el Estrecho de Ormuz, un centro clave para los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado.

A principios de diciembre, las autoridades incautaron un petrolero en el Golfo de Omán con 18 tripulantes procedentes de India, Sri Lanka y Bangladesh.

La detención se produjo pocos días después de que Estados Unidos incautara un petrolero frente a las costas de Venezuela: conforme Washington, el buque transportaba petróleo procedente de Venezuela e Irán. (ANSA).