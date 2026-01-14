Irán: Teherán toma medidas drásticas, "pasdaran en las casas de las víctimas"

Y crece la alarma por la reanudación de los ahorcamientos: el presidente del poder judicial ha prometido "juicios rápidos", que podrían llevar a la pena de muerte. Esto a pesar de la advertencia de Donald Trump de no seguir por ese camino.

Por segunda vez en pocos días, las autoridades de Teherán convocaron a miles de personas a las calles, congregadas para los funerales de más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad y otros "mártires" asesinados durante las protestas. Imágenes de la televisión estatal mostraron a la multitud ondeando banderas de la República Islámica durante la ceremonia, y aparecieron pancartas con la leyenda "Muerte a Estados Unidos". Junto con fotos del líder supremo Alí Jamenei y del presidente estadounidense, con el rostro ensangrentado tras el intento de asesinato de 2024.

El pie de foto decía: "Esta vez no se lo perderán". El jefe del Estado Mayor del Ejército, Abdolrahim Mousavi, también presente en la plaza, denunció un "nivel de destrucción sin precedentes" causado por los "alborotadores".

La otra imagen simbólica que beneficia al régimen es la del jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni, quien aparece sentado en una gran sala de la prisión interrogando personalmente a un hombre con uniforme gris de prisión cuyo rostro está difuminado. "Si alguien prendió fuego a una persona, la decapitó y luego quemó su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente", advirtió Mohseni, prometiendo juicios "rápidos y públicos".

Estos son "juicios espectáculo", según activistas de derechos humanos, que temen que aumenten la probabilidad de que se reanuden los ahorcamientos. Se suponía que la primera ejecución, la de Erfan Soltan, de 26 años, ya se había llevado a cabo, pero su destino no ha sido confirmado.

Entre los numerosos abusos denunciados, el canal de televisión por satélite Iran International, con sede en Londres, informó sobre allanamientos por parte de milicias de la Guardia Revolucionaria en los domicilios de las familias de las víctimas, en medio de disparos e insultos. Se les ordenó recoger los cuerpos de sus familiares y enterrarlos rápida y privadamente.

Además, según la ONG Hrana, al menos 97 manifestantes fueron obligados a confesar delitos, a menudo mediante tortura.

Ellos también se enfrentan a la pena de muerte.

Otros testimonios terribles provienen de médicos que lograron acceder al exterior: las heridas de bala de los manifestantes se concentran principalmente en los ojos y la cabeza, una táctica ya utilizada durante las protestas de mujeres de 2022.

Todo esto mientras los hospitales y las salas de urgencias están abarrotados. Y el número de muertos confirmado, proporcionado diariamente por la ONG noruega IHR, sigue aumentando: al menos 3428, aunque todas las fuentes no vinculadas al régimen coinciden en que la cifra es mucho mayor.

La violencia que estalló en esta protesta, la primera en desafiar al régimen teocrático en su núcleo, continúa siendo acallada por el apagón de internet, que podría durar una o dos semanas más. Starlink, de Elon Musk, ya ha intervenido para ayudar a todos aquellos que se niegan a rendirse, ofreciendo su servicio de conexión satelital gratuito.

Francia está considerando ahora un apoyo similar. El gobierno francés anunció en una pregunta parlamentaria que está considerando enviar terminales Eutelstat a Irán. (ANSA).