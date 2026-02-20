Irán: Teherán trabaja en un bosquejo de acuerdo, "listo en 2-3 días"

Mientras tanto, Washington completa el despliegue militar en Medio Oriente, el Gerald Ford ya en el Mediterráneo. No se ha visto una fuerza de este tamaño desde 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak. Y aunque Trump declaró hoy que estaba considerando un ataque limitado, el Wall Street Journal (WSJ) informó que si Teherán se niega a negociar, Estados Unidos responderá con una campaña a gran escala, potencialmente capaz de derrocar al régimen

A hablar de un esquema de acuerdo en devenir fue el canciller iraní, Abbas Araghchi

"El siguiente paso para mí es presentar un borrador de un posible acuerdo a mis homólogos en Estados Unidos. Creo que estará listo en los próximos dos o tres días y, tras la confirmación final de mis superiores, se entregará a Steve Witkoff", declaró

El ministro de Asuntos Exteriores de Teherán negó que Washington hubiera pedido a Irán que detuviera su programa de enriquecimiento de uranio. "Estados Unidos no solicitó el enriquecimiento cero", precisó, y añadió que Irán tampoco ha ofrecido suspenderlo. "De lo que estamos hablando ahora es de cómo garantizar que el programa nuclear iraní, incluido el enriquecimiento, sea pacífico y se mantenga pacífico para siempre"

Pero mientras Teherán ofrece una rama de olivo, Estados Unidos continúa concentrando sus fuerzas en la zona en previsión de una embestida. En una carta al secretario António Guterres, la misión iraní ante la ONU denunció la retórica del presidente estadounidense como una "señal de un riesgo real de agresión militar"

La armada estadounidense se compone principalmente de una imponente fuerza naval. El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, ingresó en el mar Mediterráneo a través de Gibraltar. Cuenta con el apoyo de su Grupo de Ataque de Portaaviones, que incluye destructores con misiles guiados y un ala aérea compuesta por cazas F/A-18E y F/A-18F Super Hornet, así como aviones de alerta temprana E-2D, helicópteros MH-60S y MH-60R Seahawk, y C-2A Greyhounds. El Ford tardará entre tres y cuatro días en posicionarse al sur de Chipre, listo para el ataque y para proteger a Israel

El portaaviones USS Abraham Lincoln ya fue desplegado en el Mar Arábigo, frente a las costas de Omán, acompañado por un grupo de ataque que incluye tres destructores de misiles guiados equipados con misiles Tomahawk y una fuerza aérea que incluye cazas F-35. En los últimos días, inclusive se registró un aumento en los vuelos de transportes militares, petroleros, aviones de vigilancia y drones estadounidenses a bases en Catar, Jordania, Creta y España

Un despliegue de fuerzas no visto desde 2003, cuando Estados Unidos concentró sus fuerzas antes de la invasión de Irak, y mucho mayor que las desplegadas para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro. Esta magnitud sugiere que Trump se está dando la libertad de lanzar una campaña prolongada junto a Israel

Sin embargo, explica el Wall Street Journal, Trump considera un ataque limitado para obligar a Irán a negociar y aceptar las demandas estadounidenses en el acuerdo nuclear. El magnate se mantiene obstinado. Cuando un periodista le preguntó si pensaba en un ataque limitado, respondió enigmáticamente: "Lo estoy considerando". (ANSA)