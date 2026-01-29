Irán: "Tenemos 1000 nuevos drones y responderemos de forma contundente"
Lo afirma el jefe del ejército, ante amenazas de EE. UU
Lo informó la televisión estatal, después de que Estados Unidos desplegara una fuerza de ataque en aguas regionales.
"En consonancia con las amenazas que enfrentamos, mantener y mejorar las ventajas estratégicas para un combate rápido y una respuesta contundente ante cualquier invasión (...) siempre está en la agenda del ejército", declaró el comandante del ejército iraní, Amir Hatami.
En tanto, funcionarios israelíes y saudíes estarán en Washington a finales de esta semana para conversar sobre una posible acción militar estadounidense en Irán, según informa el Canal 12, citando a Axios.
Funcionarios israelíes compartirán información sobre posibles objetivos dentro de Irán.
Los saudíes, según informes de prensa, están profundamente preocupados por la posibilidad de una guerra regional y están intentando alcanzar una solución diplomática (ANSA).