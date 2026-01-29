Irán: "Tenemos 1000 nuevos drones y responderemos de forma contundente"

Lo informó la televisión estatal, después de que Estados Unidos desplegara una fuerza de ataque en aguas regionales.

"En consonancia con las amenazas que enfrentamos, mantener y mejorar las ventajas estratégicas para un combate rápido y una respuesta contundente ante cualquier invasión (...) siempre está en la agenda del ejército", declaró el comandante del ejército iraní, Amir Hatami.

En tanto, funcionarios israelíes y saudíes estarán en Washington a finales de esta semana para conversar sobre una posible acción militar estadounidense en Irán, según informa el Canal 12, citando a Axios.

Funcionarios israelíes compartirán información sobre posibles objetivos dentro de Irán.

Los saudíes, según informes de prensa, están profundamente preocupados por la posibilidad de una guerra regional y están intentando alcanzar una solución diplomática (ANSA).