Irán: tenistas varados en Dubái

"Confirmamos que un pequeño número de jugadores y miembros de los equipos permanece en Dubái tras la conclusión del reciente torneo ATP 500", se lee en la nota de la entidad presidida por el italiano Andrea Gaudenzi.

La ATP confirmó la presencia de varios jugadores, sin especificar sus nombres, en Dubái, aunque la lista incluye al ruso Daniil Medvedev, número 11 del mundo y ganador del torneo.

Medvedev confirmó ayer a los medios de comunicación de su país que se encontraba varado en Emiratos Árabes Unidos y no pudo viajar a Estados Unidos para presentarse en el torneo Masters 1000 de Indian Wells.

"Ellos, junto con sus equipos, se encuentran alojados en los hoteles oficiales del torneo, donde sus necesidades inmediatas están plenamente cubiertas. Estamos en contacto directo con los afectados, así como con los organizadores del torneo y los asesores de seguridad", garantiza el comunicado de la ATP.

"En este momento, los preparativos de viaje están sujetos a una evaluación continua según las operaciones de las aerolíneas y las recomendaciones oficiales. Seguiremos brindando el apoyo necesario para garantizar la salida segura de los jugadores y sus equipos tan pronto como las condiciones lo permitan.

Seguiremos evaluando la evolución de la situación y los mantendremos informados", completa la ATP (ANSA).