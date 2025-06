Irán toma represalias tras ataques de Israel a su programa nuclear y fuerzas armadas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán lanzó misiles de represalia contra Israel en la madrugada del sábado que causaron al menos tres muertos y docenas de heridos, tras una serie de contundentes ataques israelíes contra el corazón de su programa nuclear y sus fuerzas armadas.

La ofensiva israelí empleó aviones de guerra, así como drones que habían sido introducidos clandestinamente en el país con antelación, para atacar instalaciones clave y matar a destacados generales y científicos. El embajador de Irán ante Naciones Unidas dijo que 78 personas fallecieron y más de 320 resultaron heridas en los ataques.

Israel afirmó que el bombardeo era necesario antes de que Teherán se acercara más a construir un arma nuclear, pero expertos y el gobierno de Estados Unidos consideraron que la República Islámica no estaba trabajando de forma activa en una bomba de ese tipo antes del operativo.

Irán respondió lanzando aviones no tripulados y más tarde disparó oleadas de misiles balísticos contra Israel, donde las explosiones iluminaron el cielo nocturno sobre Jerusalén y Tel Aviv y alcanzaron edificios. El ejército israelí instó a la población civil, ya conmocionada por la guerra que libra el país contra Hamás en Gaza, a dirigirse a los refugios durante horas.

Los ataques israelíes también sembraron dudas sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para un posible acuerdo nuclear, en vísperas de que ambas partes se reunieran el domingo en Omán. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní calificó de “sin sentido” el futuro diálogo nuclear con Washington después de la ofensiva israelí, reportó la televisora estatal.

“Estados Unidos hizo un trabajo que hizo que las conversaciones sean un sin sentido”, afirmó Baghaei según fue citado. El funcionario añadió que Israel había cruzado todas las líneas rojas iraníes al cometer un “acto criminal” con sus ataques.

Sin embargo, no llegó a anunciar la cancelación de las conversaciones. La agencia noticiosa Mizan, dirigida por el poder judicial de Irán, lo citó diciendo que “Todavía no está claro qué decidiremos sobre las conversaciones del domingo”.

Misiles iraníes golpean Israel

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo en un mensaje grabado el viernes: “No permitiremos que escapen impunemente de este gran crimen que cometieron”.

Irán lanzó oleadas de misiles contra Israel el viernes por la noche y en la madrugada del sábado.

Un hospital en Tel Aviv atendió a siete personas heridas por la segunda oleada de bombardeos iraníes, y todos menos uno presentaban lesiones leves. Los servicios de emergencias israelíes dijeron que resultaron heridos cuando un proyectil impactó contra un edificio de la ciudad.

Horas después, un misil iraní cayó cerca de viviendas en la ciudad de Rishon Lezion, en el centro de Israel, y causó dos fallecidos y 19 heridos, según el servicio de paramédicos de Israel, Magen David Adom.

El servicio de bomberos y rescate israelí indicó que cuatro casas sufrieron daños graves.

Mientras, poco después de la noche del sábado, en el centro de Teherán pudo escucharse el sonido de las explosiones y de los sistemas de defensa antiaérea iraníes disparando contra objetivos. Un periodista de Associated Press pudo escuchar sirenas antiaéreas cerca de su casa.

La agencia noticiosa semioficial iraní Tasnim reportó un incendio en el Aeropuerto Internacional Mehrabad de Teherán, y en la red social X publicó un video en el que se veía una columna de humo y llamas naranjas elevándose desde lo que dijo que era el aeropuerto.

Los servicios de paramédicos de Israel reportaron que 34 personas resultaron heridas durante el bombardeo en la zona metropolitana de Tel Aviv, incluyendo una mujer que sufrió lesiones graves tras quedar atrapada bajo los escombros. En Ramat Gan, al este de la ciudad, un periodista de AP vio autos quemados y al menos tres casas dañadas, incluyendo una cuya fachada estaba destruida casi por completo.

Los sistemas de defensa aérea estadounidenses en la región estaban ayudando a interceptar los misiles iraníes, señaló un funcionario de Estados Unidos que habló bajo condición de anonimato para discutir las medidas.

Crece el temor a una guerra total

Los continuos ataques aéreos y la operación de inteligencia israelí, así como la respuesta de Irán, aumentaron el temor a una guerra total entre ambos países y causaron más agitación en una región ya en tensión.

Los países de la región condenaron el ataque de Israel y líderes de todo el mundo pidieron una distensión inmediata por ambas partes.

Israel llevaba mucho tiempo amenazando con ejecutar un ataque de este tipo, y sucesivos gobiernos estadounidenses trataron de impedirlo por temor a que pudiese avivar un conflicto más amplio en todo Oriente Medio y a que fuese ineficaz para destruir el programa nuclear disperso y reforzado de la República Islámica.

Pero una serie de acontecimientos desencadenados por el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 sobre el sur de Israel, además la reelección de Donald Trump para la Casa Blanca, crearon las condiciones que permitieron a Israel cumplir finalmente con sus amenazas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Estados Unidos fue informado con antelación del ataque.

El jueves, Irán fue censurado por el organismo de control atómico de Naciones Unidas por no cumplir con las obligaciones destinadas a evitar que desarrolle una bomba nuclear.

De acuerdo con el ejército israelí, unos 200 aviones participaron en el ataque inicial contra alrededor de 100 objetivos. La agencia de espionaje de Israel, Mossad, introdujo drones explosivos y armas de precisión en Irán con antelación, y los utilizó para atacar las defensas antiaéreas rivales y los lanzadores de misiles cerca de Teherán, según dos funcionarios de seguridad que hablaron bajo condición de anonimato. No fue posible verificar de forma independiente las afirmaciones de los funcionarios. Entre los sitios clave atacados por Israel estaba la principal instalación de enriquecimiento nuclear iraní en Natanz, donde se pudo ver una columna de humo negro. También pareció atacar una segunda instalación de enriquecimiento nuclear, más pequeña, en Fordo, a unos 100 kilómetros (60 millas) al sureste de la capital, según un medio iraní próximo al gobierno que informó que se habían escuchado explosiones cerca. Israel dijo que también atacó un centro de investigación nuclear en Isfahan y destruyó docenas de instalaciones de radares y de lanzamiento de misiles tierra-aire en el oeste de Irán. Teherán confirmó el ataque en Isfahan. El portavoz militar de Israel, el general de brigada Effie Defrin, indicó que Natanz sufrió “daños significativos" y que la operación estaba “aún en sus inicios”. En Jordania, la agencia noticiosa estatal, Petra, dijo que el país reabriría su espacio aéreo a aviones civiles a las 7:30 de la mañana del sábado, apuntando que cree que no hay peligro inmediato de más ataques. El espacio aéreo jordano fue atravesado por drones y misiles iraníes, y es posible que aviones de combate israelíes enfrentaran objetivos allí. El fuego cruzado entre Israel e Irán interrumpió el tráfico aéreo entre Oriente y Occidente a través de Oriente Medio, una ruta clave para la aviación mundial. Sección superficial de Natanz destruida El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, informó al Consejo de Seguridad de la ONU que la parte superficial de la instalación de Natanz había quedado destruida por el ataque de Israel. Señaló que toda la infraestructura eléctrica y los generadores de emergencia fueron destruidos, así como una sección del complejo donde se enriquecía uranio hasta un 60%, a un paso técnico corto del grado armamentístico del 90%. La principal instalación de centrifugadoras subterránea no parecía haberse visto afectada, pero la interrupción del suministro eléctrico podría haber dañado la infraestructura, agregó. La primera ola de ataques dio a Israel “una libertad de movimiento significativa” en los cielos iraníes, despejando el camino para futuros ataques, según un funcionario militar israelí que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a ofrecer detalles del operativo a la prensa.

Durante el último año, Israel ha estado atacando las defensas aéreas de Irán: golpeó un sistema de radar para una batería de defensa antiaérea de fabricación rusa en abril de 2024 y sitios de misiles tierra-aire y fábricas de misiles en octubre.

El funcionario dijo que Israel estaba preparado para una operación que podría durar hasta dos semanas, pero no había un cronograma firme.

Entre los muertos estaban tres de los principales líderes militares de Irán: uno que supervisaba las fuerzas armadas en su totalidad, el general Mohammad Bagheri; uno que dirigía la Guardia Revolucionaria, el general Hossein Salami; y el jefe del programa de misiles balísticos de la Guardia, el general Amir Ali Hajizadeh.

Netanyahu afirmó que el ataque llevaba meses preparándose. En una declaración en video enviada a periodistas el viernes, apuntó que ordenó los planes para el ataque en noviembre, poco después del asesinato de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah en Líbano, uno de los aliados más fuertes de Teherán. Según el mandatario israelí, el ataque estaba planeado para abril pero fue pospuesto.

En su primera respuesta el viernes, Irán disparó más de 100 drones contra Israel. Las autoridades israelíes indicaron que estaban siendo interceptados fuera de su espacio aéreo, y no estuvo claro si alguno había logrado pasar.

El ejército de Israel dijo que convocó a los reservistas y comenzó a situar tropas en distintos puntos del país mientras se preparaba para más represalias de Irán o de grupos aliados.

Trump instó el viernes a Irán a llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear, y advirtió en su plataforma Truth Social que los ataques de Israel “solo empeorarán”.

“Irán debe hacer un trato, antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez se conoció como el Imperio Persa”, escribió.

___

Lidman y Frankel informaron desde Jerusalén.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.