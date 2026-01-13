Irán: Trump a manifestantes, "la ayuda está en camino"

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que los "asesinos y abusadores" deberán pagar un "precio alto" por la respuesta del gobierno iraní a las manifestaciones.

"Patriotas iraníes, sigan protestando, ocupen sus instituciones. He cancelado todas las reuniones con autoridades iraníes hasta que termine el asesinato sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino", escribió.

El mandatario ya había anunciado además la imposición de un arancel del 25% a los productos de países que mantengan relaciones comerciales con Irán, endureciendo la presión económica sobre Teherán.

La revuelta popular estalló a fines de 2025, impulsada inicialmente por la grave crisis económica y el fuerte aumento de la inflación, pero rápidamente se transformó en un cuestionamiento general al sistema teocrático que gobierna Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Las protestas se extendieron a múltiples ciudades y sectores sociales, pese a los intentos del régimen por sofocarlas.

El número de víctimas de la represión es incierto, en parte debido a un apagón casi total de internet que ya supera los cuatro días. La cadena opositora Iran International, con sede en Londres, informó que las muertes podrían ascender a 12.000, mientras que una fuente del gobierno iraní citada por Reuters reconoció al menos 2.000 fallecidos.

A pesar de las restricciones en las comunicaciones, circularon en redes sociales videos que muestran cientos de cuerpos en el mortuorio de Kahrizak, al sur de Teherán. En las imágenes se observa a familiares abriendo bolsas mortuorias para intentar identificar a sus seres queridos, una escena que generó conmoción internacional y nuevas denuncias por violaciones masivas a los derechos humanos.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, y reavivan el debate sobre el rol de Estados Unidos frente a las protestas internas en Irán. Mientras aliados occidentales condenan la represión, organizaciones de derechos humanos reclaman investigaciones independientes y el restablecimiento inmediato de las comunicaciones en el país.

La Casa Blanca no precisó en qué consistirá la "ayuda" mencionada por Trump, pero funcionarios estadounidenses dejaron entrever que podría incluir nuevas sanciones, asistencia humanitaria indirecta y un refuerzo del aislamiento diplomático del régimen iraní. (ANSA).