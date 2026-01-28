Irán: Trump advierte a Irán, el tiempo se acaba, una armada se aproxima

"Una armada masiva -advirtió Trump- se dirige hacia Irán.

Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el poderoso portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela".

Y "al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y es capaz de cumplir su misión rápidamente, con rapidez y violencia si es necesario", advirtió el magnate, con la esperanza de que Irán pronto "se siente a la mesa" y "negocie un acuerdo justo y equitativo -sin armas nucleares- que beneficie a todas las partes".

En una audiencia en el Senado, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se mostró más cauteloso, explicando que "lo que estamos viendo ahora es la capacidad de posicionar recursos en Medio Oriente para defendernos de lo que podría ser una amenaza iraní contra nuestro personal".

Por lo tanto, se trata de una medida de autodefensa.

Sin embargo, aseguró que "Irán está más débil que nunca", incapaz de abordar una "economía en colapso", que es la raíz de las protestas que, según él, resurgirán en el futuro, tras la muerte de "miles de personas".

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, también cree que "los días de la República Islámica están contados", porque "un régimen no puede mantenerse en el poder únicamente mediante la violencia y el terror contra su propia población".

El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, a punto de aprobar nuevas sanciones contra Irán y debatir, a propuesta de Italia, la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas designadas por la UE, podría debilitar aún más al régimen.

La República Islámica, por su parte, no tardó en responder, desafiante, a las amenazas de Trump.

De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró en la red social X que las fuerzas armadas del país están "preparadas para responder de inmediato y contundentemente a cualquier agresión".

Y la misión de Teherán ante la ONU advirtió en X que Irán "está dispuesto a dialogar con respeto e intereses mutuos, pero, si se le provoca, se defenderá y responderá como nunca antes".

Sin embargo, el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Habibolá Sayyari, advirtió a Estados Unidos contra cualquier "error de cálculo", al afirmar que "ellos también sufrirían daños".

El objetivo son las bases estadounidenses en la región.

El embajador de China ante la ONU, Fu Cong, también advirtió al Consejo de Seguridad contra cualquier "aventurerismo militar" en Irán, con la esperanza de que Estados Unidos y otras partes interesadas tomen medidas adicionales para promover la paz y la estabilidad en Medio Oriente y evitar exacerbar las tensiones y echar leña al fuego.

Esa advertencia sigue a una similar del Kremlin, mientras que Teherán advirtió a los países árabes vecinos contra el suministro de bases para posibles ataques estadounidenses.

Estados Unidos cuenta ahora con el grupo de ataque del portaaviones Lincoln en la región, que tiene tres destructores y aviones de combate furtivos F-35C, además de otros seis buques de guerra.

La BBC detectó cazas F-15 y docenas de aviones de carga y reabastecimiento llegando a Medio Oriente, mientras que se observaron aviones espía y drones en el sitio de seguimiento de flightradar24 cerca del espacio aéreo iraní.

Se cree que algunos de estos aviones llevan sistemas de defensa aérea adicionales, lo que sugiere que Estados Unidos está tomando medidas para defenderse y proteger a sus aliados del Golfo de posibles represalias si Trump ordena un ataque.

Londres también envió un escuadrón de cazas Typhoon a la región "para reforzar la seguridad regional".

El magnate tiene varias opciones sobre la mesa: atacar instalaciones militares, centros de poder de la Guardia Revolucionaria y milicias que reprimen a los manifestantes, o intentar decapitar al liderazgo iraní, un objetivo más difícil y peligroso. (ANSA).