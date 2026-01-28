Irán: Trump amenaza a Irán con una flota lista para la violencia y exige negociar

En un posteo en su red social Truth, Trump sostuvo que se trata de una flota "más grande" que la enviada previamente a Venezuela y que está lista para cumplir su misión "con rapidez y violencia, si es necesario".

El mandatario instó a Irán a sentarse "rápidamente" a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo "justo y equitativo", reiterando su exigencia de que Teherán renuncie al desarrollo de armas nucleares.

"Como ya le dije a Irán una vez: hagan un acuerdo", escribió Trump, al recordar la llamada "Operación Martillo de Medianoche", lanzada en junio de 2025 contra objetivos iraníes.

Advirtió que un nuevo ataque sería "mucho peor" si no hay avances diplomáticos.

Las tensiones entre Washington y Teherán se intensificaron tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA), firmado entre Irán y las principales potencias mundiales, que imponía límites al programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Desde entonces, Irán incrementó progresivamente sus niveles de enriquecimiento de uranio, lo que generó reiteradas advertencias por parte de Estados Unidos y sus aliados.

Estados Unidos mantiene una amplia presencia militar en Medio Oriente, con bases, sistemas de defensa antimisiles y fuerzas navales desplegadas en el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo y el Mediterráneo oriental. Washington ha justificado estos despliegues como parte de su estrategia de disuasión frente a Irán y de protección de rutas marítimas clave para el comercio energético global.

En el pasado, movimientos similares de portaaviones estadounidenses hacia la región coincidieron tanto con episodios de escalada militar como con intentos de forzar negociaciones indirectas. Analistas señalan que la actual demostración de fuerza busca reforzar la posición de Trump en un eventual proceso diplomático, en un contexto de creciente inestabilidad regional y de preocupación internacional por un posible conflicto de mayor escala.

Desde Teherán, voceros del gobierno iraní rechazaron las advertencias de Washington y reiteraron que el programa nuclear del país tiene fines pacíficos, en línea con lo que Irán ha sostenido en foros internacionales. Funcionarios iraníes acusaron a Estados Unidos de recurrir a una "política de amenazas y presión militar" y advirtieron que cualquier ataque recibiría una "respuesta proporcional".

Autoridades iraníes señalaron además que no negociarán bajo coerción, y que cualquier diálogo deberá basarse en el levantamiento de sanciones y el respeto a la soberanía del país.

Medios estatales iraníes calificaron los mensajes de Trump como una "guerra psicológica" destinada a influir tanto en la opinión pública internacional como en el escenario político interno estadounidense. (ANSA).