Irán: Trump da 10 días a Irán para un acuerdo y eleva la amenaza militar

El anuncio fue realizado durante la reunión inaugural del llamado Board of Peace, organismo impulsado por Washington para coordinar iniciativas internacionales vinculadas a la posguerra en Gaza, pero donde la crisis con Teherán dominó la agenda política.

"Vamos a saber en probablemente diez días", dijo Trump, al advertir que Estados Unidos podría "ir un paso más allá" si no se alcanza un acuerdo, reiterando que el país islámico debe aceptar condiciones sobre su programa nuclear y su rol regional.

Consultado sobre un eventual ataque, el mandatario evitó precisar objetivos, pero insistió en que Washington obtendrá un acuerdo o la situación será "desafortunada" para Irán, reforzando el tono de ultimátum.

La advertencia se produce mientras Estados Unidos acelera un importante despliegue militar en la región, con el envío de un segundo grupo de portaaviones, destructores y aeronaves de combate hacia Medio Oriente, en lo que funcionarios describen como una preparación suficiente para sostener operaciones prolongadas si fracasa la vía diplomática.

El refuerzo coincide con semanas de deliberaciones internas en la Casa Blanca sobre posibles ataques —desde operaciones limitadas hasta ofensivas más amplias contra instalaciones nucleares y objetivos militares iraníes— como herramienta de presión en la negociación.

Las tensiones actuales se producen tras el conflicto de junio pasado, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron instalaciones nucleares iraníes durante una guerra de doce días que dejó sin resolver el núcleo del enfrentamiento sobre el enriquecimiento de uranio, el arsenal misilístico y el apoyo de Teherán a milicias regionales.

En paralelo, funcionarios estadounidenses esperan una propuesta escrita iraní tras conversaciones indirectas celebradas en Ginebra, mientras las negociaciones continúan en un clima de creciente presión militar.

Analistas y ex funcionarios del Pentágono advierten que el volumen de fuerzas desplegadas sugiere que Washington se prepara seriamente para una posible acción armada si fracasa la negociación, lo que podría desencadenar una respuesta iraní contra bases y activos estadounidenses en la región.

El propio Trump señaló que Irán "no puede seguir amenazando la estabilidad regional" y reiteró que el tiempo para un acuerdo es limitado, en lo que fuentes diplomáticas interpretan como una de las advertencias más directas desde la última guerra. (ANSA).