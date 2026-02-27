Irán: Trump, "descontento con Irán, no decido aún, pero a veces la fuerza sirve"

El hilo de la diplomacia aún no se ha roto, con nuevas conversaciones a nivel técnico programadas para la próxima semana en Viena tras los "progresos significativos" realizados por los mediadores omaníes en Ginebra

Sin embargo, como contrapeso, hay señales procedentes de Washington, donde los mandos militares en Medio Oriente presentaron a Donald Trump las distintas opciones de ataque, mientras se multiplican los llamamientos de las capitales a sus compatriotas y al personal diplomático para que abandonen el país. "Aún no lo he decidido", avisó el inquilino de la Casa Blanca, y advirtió, al mismo tiempo, que no estaba "contento" con cómo iban las tratativas y que "a veces es necesaria la fuerza"

Las posibilidades de un acuerdo parecen realmente escasas, con las cuestiones pendientes del enriquecimiento de uranio y del 60% de las reservas almacenadas en las instalaciones subterráneas de Ishafan (como reveló la AIEA), que Teherán se niega a ceder. En esta fase incierta, los estadounidenses siguen en estrecho contacto con Israel: el secretario de Estado, Marco Rubio, volará a Jerusalén el lunes para hacer un balance

El ataque a Irán, amenazado repetidamente por Trump, estuvo lejos de evitarse, a pesar de que continúa el diálogo entre las partes. El comandante en jefe recibió al almirante Brad Cooper, número uno del Comando Central, quien puso sobre la mesa las distintas opciones para golpear al régimen

En las últimas semanas, el magnate aparentemente osciló entre la idea de una incursión selectiva para convencer a Teherán de que ceda en materia de energía nuclear o una operación a gran escala para derrocar al régimen. Una opción mucho más complicada que no convence a una gran parte del partido y de la administración, como lo demuestra la última declaración de JD. Vance: "No hay posibilidad de que Estados Unidos se vea arrastrado a una guerra larga". Muchos representantes republicanos y asesores del mandatario están en esta línea, sugiriendo que Israel debería ser atacado primero

"Me gustaría no usar" la fuerza, pero "a veces hay que hacerlo", fueron las palabras de Trump todo menos relajantes

Ante la perspectiva de una escalada, el Departamento de Estado autorizó al personal no esencial de su embajada en Jerusalén a abandonar Israel. Londres hizo más: retiró temporalmente a todo el personal diplomático de Teherán y trasladó parte de la representación diplomática en Israel fuera de Tel Aviv. Pekín invitó a los ciudadanos chinos a retirarse de Irán, mientras que la Farnesina ha confirmado las advertencias lanzadas desde hace semanas a sus compatriotas en Irán para que abandonen el país y sean prudentes en toda la región

En el plano negociador, el canciller omaní, que medió en las conversaciones entre las partes en Suiza, voló a Washington para reunirse con JD. Vance, pero el propio Trump dejó claro que las cosas no van bien: "Irán no dice las palabras mágicas, es decir, nada de armas nucleares". En cuanto al fondo, Washington insiste en que Teherán renuncie al enriquecimiento de uranio, o como máximo lo mantenga a un nivel simbólico, pero sobre todo debe entregar las enormes reservas de uranio al 60%, cerca del nivel necesario para el uso militar

Estas reservas, de las que no se sabía nada después de los ataques estadounidenses e israelíes a las instalaciones iraníes en junio pasado, están, según un informe confidencial de la AIEA entregado a los Estados miembros, almacenadas bajo tierra en el sitio de Isfahán, que de acuerdo con fuentes diplomáticas sigue intacto a pesar de los bombardeos. La misma agencia internacional de energía atómica renovó su llamado al régimen para que permita inspecciones de todas sus plantas

Luego queda el problema del arsenal de misiles de Irán, que los ayatolás quieren mantener fuera de las negociaciones. Los 007 estadounidenses no creen que la República Islámica disponga pronto de misiles capaces de alcanzar Estados Unidos. Sin embargo, el magnate ratifica todo lo contrario. (ANSA)