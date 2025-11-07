Irán.- Trump dice estar "abierto" a levantar las sanciones a Irán

MADRID, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha declarado este jueves que está "abierto" a levantar las sanciones impuestas contra Irán, asegurando que Teherán se lo ha solicitado y al considerar que las "severas" medidas son un obstáculo para el país centroasiático.

"Francamente, Irán ha estado preguntando si se podrían levantar las sanciones. Irán ha recibido sanciones muy severas por parte de Estados Unidos y eso les dificulta mucho hacer lo que les gustaría hacer", ha señalado, antes de afirmar que está "dispuesto a escucharles".

"Veremos qué pasa, pero estoy abierto a ello", ha reiterado el mandatario estadounidense, al tiempo que ha considerado que las nuevas autoridades de Siria, a quienes levantó las sanciones, "están haciendo un gran trabajo".

Trump ha pronunciado estas palabras durante su encuentro con los dirigentes de Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kazajistán, quienes han anunciado su intención de adherirse a los Acuerdos de Abraham. En este sentido, el presidente estadounidense ha vuelto a mencionar a Teherán al señalar que "muchos países querían participar (de estos acuerdos) pero no podían debido a la situación de Irán, que tenía la posibilidad de fabricar armas nucleares".

"Cuando Irán acosaba Oriente Próximo, cosa que ya no hace, les costaba mucho oponerse a ello", ha agregado, manifestando su esperanza de que esto cambie "ahora que Irán ha quedado muy diezmado en lo que respecta a su programa nuclear" tras los ataques Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado junio.