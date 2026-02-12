Irán: Trump envía 10.000 terminales Starlink para apoyar a disidentes

De acuerdo con el diario, Estados Unidos habría introducido discretamente alrededor de 6.000 kits de Starlink en territorio iraní.

El plan buscaba contrarrestar los frecuentes cortes y restricciones de internet impuestos por las autoridades de Teherán, una práctica recurrente durante episodios de protestas masivas para limitar la organización y difusión de información.

Starlink, el sistema de internet satelital desarrollado por SpaceX —empresa del magnate Elon Musk—, ya había sido autorizado en ocasiones anteriores para operar en Irán bajo excepciones otorgadas por el Departamento del Tesoro, en el marco de sanciones que permiten facilitar herramientas de comunicación a la población civil.

Sin embargo, el despliegue a gran escala de miles de terminales marcaría un salto significativo en la estrategia estadounidense de apoyo tecnológico indirecto a sectores críticos del régimen.

Las protestas más recientes se produjeron en varias ciudades iraníes tras nuevas medidas restrictivas y denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron arrestos masivos y un endurecimiento del control sobre las telecomunicaciones, incluyendo bloqueos de redes sociales y limitaciones al acceso a internet móvil.

Teherán ha acusado reiteradamente a Washington de interferir en sus asuntos internos y de promover inestabilidad a través de herramientas tecnológicas y apoyo externo a la oposición. En el pasado, las autoridades iraníes intentaron bloquear señales satelitales extranjeras y penalizar el uso de dispositivos no autorizados.

Desde Washington no hubo comentarios oficiales inmediatos sobre la información publicada por el Wall Street Journal.

Analistas señalan que, de confirmarse, el envío masivo de terminales Starlink podría tensar aún más las ya deterioradas relaciones entre ambos países y añadir un nuevo frente en el prolongado pulso diplomático y estratégico entre Estados Unidos e Irán. (ANSA).