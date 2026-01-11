Irán: Trump evalúa opciones, en la mira también sitios civiles en Irán

Según fuentes de la administración citadas por el Wall Street Journal y el New York Times, un ataque de Estados Unidos contra Teherán no es inminente y el comandante en jefe aún no tomó una decisión.

Sin embargo, el martes recibirá un informe sobre los posibles próximos pasos, al que asistirán el secretario de Estado, Marco Rubio, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

En estos días, incluso, hubo contactos entre Rubio y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para discutir la posibilidad de una intervención estadounidense en Irán.

Entre las opciones consideradas, además de imponer más sanciones al régimen de Teherán, se baraja un ataque aéreo a gran escala contra varios objetivos militares iraníes, según revelaron fuentes al Wall Street Journal.

Sin embargo, esta es aún una posibilidad a evaluar. Trump amenazó repetidamente con usar la fuerza contra el gobierno iraní y el viernes advirtió que Irán "está en graves problemas".

"He dicho con mucha firmeza que si comienzan a matar personas como lo hicieron en el pasado, intervendremos", declaró el presidente estadounidense, quien el sábado, en una publicación en su cuenta de la red social Truth, reafirmó su disposición a ayudar a los manifestantes.

"Golpearemos a Teherán muy, muy duro, donde más duele. Y esto no significa enviar tropas al terreno, sino golpearlos muy, muy fuerte", resaltó.

No obstante, en la administración aún no hay consenso sobre la línea de acción y, por el momento, no se movilizaron ni equipos ni personal militar en preparación para un posible ataque.

Además, los comandantes estadounidenses en la región solicitaron más tiempo antes de una potencial intervención para consolidar las posiciones militares de Estados Unidos y preparar las defensas contra posibles represalias por parte de Irán, como ocurrió en junio después de la operación "Martillo de Medianoche" contra tres sitios nucleares en Teherán.

En el ataque conocido como "Martillo de Medianoche", seis bombarderos B-2 lanzaron 12 bombas sobre Fordo, mientras que submarinos de la Marina dispararon 30 misiles de crucero contra las instalaciones nucleares de Natanz e Isfahan. Otro B-2 lanzó dos bombas anti-bunker sobre Natanz.

Para los líderes militares, es fundamental desplegar recursos para proteger a las fuerzas estadounidenses en la región, especialmente después de que el portaaviones USS Gerald R. Ford fue trasladado del Mediterráneo a América Latina, dejando a Washington sin buques de guerra en Medio Oriente o Europa.

Un posible ataque contra Irán llevaría a cabo en un momento de alta tensión en la región, con Estados Unidos lanzando el sábado ataques a gran escala contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico (EI o ISIS) en Siria.

Por lo tanto, en los últimos días hubo un frenético intercambio de información entre la Casa Blanca y diversas agencias de inteligencia con el objetivo de evaluar el impacto de un posible ataque contra Irán. (ANSA).