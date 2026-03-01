Irán: Trump, "hay algunos buenos candidatos para liderar Irán"

"Es mucho más fácil ahora que hace un día, obviamente, porque están bajo mucha presión", señaló el magnate en una entrevista con CBS News.

Agregó que sabe quién lidera Irán tras la muerte de Jamenei, sin dar más detalles.

Cuando se le preguntó a quién le gustaría ver al frente de Irán, Trump respondió: "hay algunos buenos candidatos".

Trump afirmó creer que los ataques estadounidenses e israelíes que mataron al Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, fueron efectivos y podrían allanar el camino para la diplomacia, y expresó su confianza en los resultados logrados hasta la fecha mediante acciones que representaron "un gran día" para Irán y "para el mundo".

CBS News, según fuentes, informó que unos 40 funcionarios iraníes murieron en los ataques del sábado.

Tras conversar con funcionarios y líderes mundiales a lo largo del día, el magnate afirmó que sigue de cerca la respuesta iraní.

Teherán ha lanzado misiles balísticos contra Israel y ha atacado a otros aliados de Estados Unidos en Oriente Medio.

Es lo que esperábamos", señaló el presidente en la entrevista telefónica sobre la respuesta de represalia, aunque consideró que los ataques iraníes fueron menores de lo previsto.

"Pensábamos que serían el doble", explicó, admitiendo que la situación sigue siendo incierta.

"Hasta ahora, ha habido menos de lo que pensábamos", concluyó. (ANSA).