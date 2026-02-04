Irán: Trump, "Jamenei debería estar preocupado ahora"

En una entrevista reciente con NBC, Trump destacó que, en medio de negociaciones en curso, la situación de Irán es crítica, describiendo al país como un "desastre".

"Diría que debería estar muy preocupado. Como saben, están negociando con nosotros", afirmó Trump, enfatizando los avances de su administración en la contención del programa nuclear iraní.

"Hemos desmantelado su programa nuclear. Si no hubiera tomado medidas en ese frente, no habríamos logrado la paz en Oriente Medio", agregó.

Asimismo, cuando se le preguntó sobre los posibles intentos de Irán de reiniciar su programa nuclear, Trump respondió que había "escuchado" rumores de que así lo estaban haciendo.

"No han logrado acercarse a los sitios nucleares que hemos atacado, pero estaban considerando establecer un nuevo sitio en una región diferente del país. Les advertimos que si procedían, tomaríamos acciones contundentes en su contra", concluyó el presidente. (ANSA).