Irán: Trump pide un cambio de liderazgo en Irán y apunta contra Jamenei

Según el mandatario estadounidense, Jamenei es "culpable de la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles nunca vistos antes". Trump sostuvo que, para que Irán pueda seguir funcionando, su dirigencia "debería concentrarse en la correcta administración del país, como hago yo en Estados Unidos, y no en matar a miles de personas para mantenerse en el poder".

"Es un hombre enfermo que debería gobernar su país de manera apropiada y dejar de matar gente. Su país es el peor lugar del mundo para vivir debido a su pésimo liderazgo", remarcó Trump, endureciendo aún más su retórica contra el régimen iraní.

Las declaraciones se producen en un contexto de máxima tensión entre Washington y Teherán, marcado por la represión de las protestas internas en Irán, el estancamiento de las negociaciones nucleares y el recrudecimiento de los conflictos en Medio Oriente. En los últimos meses, organizaciones de derechos humanos denunciaron un aumento de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad iraníes contra manifestantes y opositores.

Estados Unidos mantiene desde hace años una política de fuerte presión económica y diplomática sobre Irán, basada en sanciones que apuntan al sector energético, financiero y militar. Trump, durante su primer mandato, retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado en 2015 y reinstaló sanciones que profundizaron el aislamiento internacional de la República Islámica.

Desde Teherán, el liderazgo iraní rechazó reiteradamente cualquier injerencia externa y acusó a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen mediante presiones económicas y desestabilización política. Jamenei, máxima autoridad del sistema iraní desde 1989, concentra amplios poderes políticos, militares y religiosos, y ha responsabilizado a Washington de los problemas económicos y sociales del país.

Las declaraciones de Trump reavivan el debate sobre el futuro del régimen iraní y elevan el tono del enfrentamiento verbal entre ambos países, en un escenario regional ya atravesado por conflictos armados, disputas geopolíticas y una creciente preocupación internacional por la estabilidad de Medio Oriente. (ANSA).