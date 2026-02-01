Irán: Trump pidió opciones de ataques rápidos para evitar una guerra

Lo reportó el Wall Street Journal.

Según fuentes del periódico, Trump espera escenarios de ataques que podrían infligir daños tangibles al régimen iraní, obligando a Teherán a hacer concesiones: se trata principalmente de aceptar las exigencias de Washington respecto a su programa nuclear, así como de la liberación de opositores políticos y disidentes.

Entre las opciones más drásticas que, según se informa, se están considerando se encuentran una serie de ataques aéreos a gran escala contra objetivos del gobierno iraní y de los Pasdaran, diseñados para demostrar la fuerza y la determinación de Estados Unidos sin recurrir a una guerra a gran escala.

Al mismo tiempo, también se está explorando un enfoque menos radical: ataques selectivos contra objetivos simbólicos. Esto daría margen para una mayor escalada si Irán se niega a alcanzar un acuerdo en términos aceptables para la administración Trump.

(ANSA).