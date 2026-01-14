Irán: Trump "podría atacar el jueves"; Irán amenaza bases estadounidenses

Antes de esa declaración, la acción estadounidense en Irán parecía cada vez más inminente, ya que Washington retiró parte de su personal de su base en Qatar -seguido por Londres- y otras bases clave en Medio Oriente "como medida de precaución", tras las amenazas de Teherán de tomar represalias contra las fuerzas estadounidenses en la región en caso de un ataque.

Dos funcionarios europeos declararon a la prensa internacional que una operación militar estadounidense parece probable, y uno de ellos afirmó que podría tener lugar incluso el jueves. Trump lleva días amenazando abiertamente con intervenir, sin dar detalles, y en una entrevista con CBS prometió "medidas muy contundentes" si Teherán ejecuta la pena de muerte contra manifestantes.

Luego minimizó la preocupación por posibles represalias: "Irán dijo lo mismo la última vez que los ataqué, cuando aún tenían capacidad nuclear, que ya no tienen. Más les vale comportarse", advirtió.

Mientras, se dio la orden de retirada de la base aérea de Al-Udeid en Qatar, la mayor base estadounidense en la región (con aproximadamente 10.000 soldados estadounidenses), que ya fue blanco de ataques de Teherán en junio tras los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

En esa coyuntura, tres países árabes aliados de Estados Unidos —Arabia Saudita, Qatar y Omán— emprendieron gestiones diplomáticas para evitar una acción militar estadounidense, preocupados por las consecuencias para toda la región, según declaró un funcionario local a CNN.

"Cualquier escalada militar tendrá consecuencias para toda la región, incluida la seguridad y la economía", advirtió la fuente.

Pero tras repetidas amenazas de intervención, Trump ahora se siente obligado a actuar, consciente de los presidentes que han violado sus propias "líneas rojas", entre ellos Barack Obama, quien decidió no atacar Siria tras el uso de armas químicas en 2013.

"Parte del problema es que ahora ha trazado una línea roja y siente que tiene que hacer algo", dijo una fuente a CNN, la cual añadió que el presidente, casi con toda seguridad, actuará.

Aún está por decidirse qué medidas tomar.

El Consejo de Seguridad Nacional se reunió el martes para explorar diversas opciones.

Trump, quien asistió a la reunión de más de dos horas tras regresar a Washington de un viaje a Michigan, recibió información actualizada sobre el número de víctimas en Irán y las expectativas de Estados Unidos sobre la posible evolución de la brutal represión del régimen, incluyendo posibles ejecuciones.

Durante la sesión informativa, se le mostraron videos desde el terreno en Irán.

El equipo de seguridad nacional está dividido sobre qué hacer ante un posible ataque cinético, pero coincide en que cualquier acción militar no incluiría tropas terrestres y descarta una intervención militar prolongada en Irán.

Una opción sobre la mesa del presidente es un ataque quirúrgico contra instalaciones vinculadas a los servicios de seguridad iraníes, considerados responsables de la represión de los manifestantes, o un ciberataque para paralizar las redes de comunicación de la Guardia Revolucionaria y otras fuerzas represivas.

A Trump también se le presentó un plan de operaciones psicológicas para operaciones militares.

Estados Unidos mantiene fuerzas en toda la región, incluyendo el cuartel general avanzado del Comando Central en Al Udeid, Qatar, y el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada en Baréin.

Pero no tienen portaaviones en la zona, y es improbable que los países árabes autoricen acciones ofensivas de los escuadrones de cazabombarderos estadounidenses desplegados en sus territorios, por temor a represalias.

Por lo tanto, Trump solo puede lanzar una serie limitada de ataques, utilizando un pequeño número de bombarderos con base en Estados Unidos o misiles de crucero Tomahawk a bordo de tres buques de la flota. (ANSA).